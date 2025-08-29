El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El vertedero, que llevaba dos décadas sin actividad pero sin ser sellado, ha recibido 300.000 metros cúbicos de tierra de la obra del cable submarino.

Reactivan en Gatika un vertedero parado 19 años y vuelven a hallar irregularidades

Inspectores de Medio Ambiente detectan vertidos «a cauce» sin permiso, «grietas» en canalizaciones y que no se ha seguido el plan de 2006 para su clausura

Josu García

Josu García

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:29

Los vecinos del barrio Zurbano de Gatika están en pie de guerra. La puesta en marcha de las obras del cable submarino que unirá esta ... localidad con Francia ha removido y «agravado» un problema que desde hace más de dos décadas preocupa a los residentes en este entorno rural. Se trata del antiguo vertedero que el Gobierno vasco y el Ayuntamiento paralizaron en su día tras registrarse numerosas denuncias y detectarse restos de residuos que esta instalación no podía admitir. En 2001, en los análisis de los lixiviados (los líquidos procedentes de la descomposición de los materiales vertidos) se hallaron plomo, sulfuros, cloruros, aluminio y amoniaco.

