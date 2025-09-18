«Quiero hacer surf e intentarlo con el euskera»

María de Maintenant Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:54 Comenta Compartir

Mil alumnos internacionales han comenzado sus estudios en la UPV/EHU en septiembre. Muchos proceden de Italia, Alemania y Mexico, pero también de Corea del Sur o Kazajistán. Por otro lado, las facultades que más estudiantes han recibido son las de Economía y Empresa, Ciencias Sociales y de la Comunicación y la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Tras las recepciones al nuevo alumnado en sus facultades y escuelas y la inauguración oficial del curso celebrada la semana pasada, ayer se organizó una jornada de bienvenida en el campus de Leioa en la que tuvieron la oportunidad de conocer la gastronomía y la cultura vasca a través de herri kirolak, talos y danzas tradicionales.

El evento, organizado por International Welcome Centre, se convirtió en un punto de encuentro para estrechar lazos, visitar las instalaciones y profundizar en el nuevo sistema educativo. También se trasladó información práctica de cara al nuevo curso. Ayer, el campus de Leioa se convirtió en una fiesta que aunó aprendizaje y diversión. El evento contó con la presencia del director de Internacionalización de la UPV/EHU, Noé Cornago; la vicerrectora de Transferencia e Internacionalización, Gotzone Barandika; y el alcalde de Leioa, Iban Rodríguez.

Ampliar Varios estudiantes se animaron a probar los herri kirolak. M. de Maintenant

«Es mi primera vez en Europa» Sohee Park Corea del Sur

Sohee Park, de 21 años, es de Corea del Sur. Ha venido a Bizkaia a estudiar Derecho y su estancia va a ser de cinco meses. Su objetivo a lo largo de este tiempo es aprender castellano y también profundizar en el sistema de leyes español. «En muchos aspectos creo que se parece bastante al que tenemos en mi país, pero mi intención es aprender algo nuevo y ver su funcionamiento, sobre todo, en el área de la criminología. Esto es una buena forma de conocer otras realidades, pero en el futuro me gustaría trabajar como abogada en Corea del Sur», cuenta. Además de convertirse en una oportunidad académica, Sohee asegura que también es buen momento para hacer turismo. «Tengo ganas de ir al Guggenheim y al Festival de Cine de San Sebastián. Es mi primera vez en Europa».

«Intenté estudiar euskera, pero es muy difícil» Monserrat Loredo Mexico

Monserrat Loredo, estudiante de Ingeniería Química, ha tratado de aprender euskera, pero le ha resultado muy complicado. Aún así, se defiende con alguna palabra. Esta alumna mexicana de 21 años asegura que «la experiencia en Euskadi está siendo increíble». «Me habían comentado que la gente de Bilbao era un poco fría, pero nada de eso, ¡me encanta! Me ha gustado mucho Aste Nagusia: el ambiente, los fuegos... Me han parecido unas fiestas muy bonitas», cuenta.

«He venido aquí porque creo que es una buena universidad para formarme en mi ámbito. Desde que tenía cinco años he soñado con viajar a otros países y decidí hacerlo durante la época estudiantil». En cuanto a la formación, Monserrat explica que el sistema educativo es muy diferente al de Mexico. Según indica, la educación en el País Vasco es más exigente y supone un reto, pero «ha merecido la pena». Además, explica que es una buena oportunidad en su carrera, «a pesar de haber tenido que trabajar mucho para llegar hasta aquí». Después de su estancia en Bizkaia regresará a Mexico, pero lo tiene claro: «Tengo intención de volver».

«Tenía ganas de conocer la cultura del norte» Lenny Tshivuadi Bélgica

Lenny Tshivuadi, belga, estudia Comunicación Audiovisual en el campus de Leioa y en un futuro le gustaría dedicarse al periodismo deportivo. Uno de los aspectos que más le ha llamado la atención para venir aquí ha sido la cultura del norte. «Tenía muchas ganas de conocerla», relata. «Lo que más me ha gustado de aquí es la gente, es muy amable. He llegado hace una semana, pero me gustan todos los lugares que he vistado, creo que en Bizkaia se pueden hacer muchas cosas».

«Bilbao es una ciudad joven y con muchos planes» María Santonicola Italia

María Santonicola lleva una semana en Bizkaia, pero ya le ha dado tiempo a hacer algunos planes en la costa. «Quiero hacer surf. De hecho, ¡ya lo he probado en la playa de Sopela!», cuenta esta estudiante italiana de Odontología. Según relata, tuvo muchos destinos en mente, pero escogió Bizkaia porque la carrera en la UPV/EHU ofrecía cursos «importantes» para su formación. Asegura que se trata de un programa «muy orientado a la práctica, más que en Italia», y considera que es muy buena oportunidad para poder formarse en su ámbito y aumentar las salidas laborales.

«Quizás después me animo a ir de Erasmus a otros sitios, es una posibilidad que tengo en mete. Estoy emocionada porque hago cosas que nunca he hecho antes. Las personas de aquí son abiertas de mente y tienen en cuenta que no sé hablar bien el castellano». No obstante, tiene actitud y ganas suficientes para aprenderlo. «Me he apuntado al nivel B1 para comunicarme mejor».

