«Queremos que la Embajada actúe y que nos saque de aquí lo antes posible», dice una bilbaína atrapada en Colombia Elena Martínez denuncia la «inacción» del Gobierno de España. / E. C. Elena Martínez está sin poder salir del país sudamericano junto a otros 700 ciudadanos españoles porque el Gobierno «no está ofreciendo vuelos humanitarios de repatriación» PELLO ZUPIRIA Jueves, 14 mayo 2020, 11:12

Elena Martínez llegó a Bogotá, Colombia, el pasado 23 de febrero como turista para visitar a su pareja, que trabaja en el país latinoamericano. Partió desde Bilbao sin una fecha fija para retornar, pero cuando la situación empezó a torcerse por la pandemia del coronavirus a nivel mundial y se decretaron los estados de alarma, esta joven bilbaína comenzó a buscar opciones para volver a casa. Con los vuelos comerciales cancelados, la única alternativa eran los vuelos humanitarios. Según cuenta a EL CORREO, el Gobierno central sólo ha organizado dos en lo que va la crisis sanitaria: uno el 27 de marzo y otro el 2 de mayo. Aún así, a día de hoy, Martínez y otros 700 españoles y colombianos residentes en España se encuentran «atrapados» en el país sudamericano, sin saber cuándo podrán salir.

La situación en Colombia es bastante crítica, explica Martínez. «Todavía no hemos llegado al pico de contagios, así que, todavía irá a peor. La norma dicta que debemos estar confinados, pero aquí hay miles de personas que viven al día y necesitan salir para ganarse el dinero. Prefieren morir de coronavirus que de hambre. Las plazas están llenas, el tráfico en aumento y los restaurantes abiertos», relata la bilbaína. Todo ello lleva a los más de 700 españoles en el país a querer regresar «cuanto antes». Martínez confiesa que ella no corre peligro y que está «bien dentro de lo que cabe». Ese no es, sin embargo, el estado de muchos de los demás.

«Hay historias terribles y gente pasándolo realmente mal. Hay dos mujeres embarazadas de más de 7 meses, que quieren parir en España y que esta situación de estrés les está perjudicando. Hay una persona con quimioterapia que lo no está recibiendo. Personas mayores de 70 años con problemas de corazón y que no pueden acceder a su medicación porque no hay o porque es muy caro. Tenemos prisa para salir de aquí», detalla Martínez. Desde el último vuelo humanitario, este centenar de personas se ha puesto en contacto continuamente con la embajada española, pero afirman que su actitud deja mucho que desear. «Muchas veces no cogen el teléfono, y cuando lo hacen son respuestas vacías», denuncia.

Inactitud

Las últimas noticias que recibieron por parte de las instituciones españolas fueron que «ya no se va a repatriar, sino que se dará asistencia para que permanezcan donde se encuentran ahora». No han recibido ningún tipo de ayuda hasta ahora. «Cada día es más difícil. Muchos se están quedando sin el dinero con el que volaron. Sabemos que hay gente que ha tenido que dormir en la calle y que ha estado tres días sin comer porque no tenían recursos», dice Martínez, que tiene constancia de los casos gracias a un grupo de WatsApp que han creado los afectados.

Lo más sorprendente para ellos es cómo todavía no han organizado vuelos humanitarios, cuando otros países sí que lo están haciendo. «Salen aviones no comerciales desde Bogotá a Holanda, Francia, Alemania... Y están llegando otros a España, como por ejemplo desde Argentina. En este caso, por ejemplo, salieron siete aviones para repatriar a los españoles. No pudieron regresar todos. Se quedaron 800. Pues van a poner otros tres vuelos más a finales de mayo. No entendemos cómo a nosotros nos dicen que no podemos regresar. Que me lo expliquen», zanja Martínez, desesperada. Hoy a las cinco de la tarde en Colombia, medianoche en Bilbao, van a remitir un escrito de petición para que actúe de alguna manera el Gobierno colombiano, frente a la «inacción» que está teniendo el español.