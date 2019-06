«Queda menos lucido, pero por una buena causa»

18.000 piñas se han lanzado a las 13.00 horas a la ría desde el puente Euskalduna para emprender una frenética carrera hacia el puente de Deusto. Era la VII edición de la Estropatada, el acto estrella de la Fundación The Walk On Project (WOP), organizadora del evento y creada por dos bilbaínos para recaudar fondos para la investigación de enfermedades neurodegenerativas, una iniciativa con la que colabora este periódico. Esta mañana, por primera vez, los emblemáticos patos que surcaban la ría, y a pesar de que siempre se recogían después, se han sustituido en un contexto en el que la basura marina preocupa cada vez más y se llama a consumir menos plásticos. El director y fundador de la Fundación, Mikel Renteria, expuso que «damos un paso muy importante eliminando inmediatamente y para siempre los patos de goma. No vamos a fabricar ni a comprar ni un pato más».

Miles de personas disfrutaban de los 30 grados de temperatura a orillas de la ría, donde había una tienda de productos, hinchables para niños, talo con chorizo, cerveza fresquita... Y los personajes de la guerra de las galaxias se paseaban por allí.

Los tickets para participar en la carrera costaban lo mismo que en otras ocasiones: 5 euros. Las piñas también han incorporado el chip-dorsal de localización y seguimiento. Además, los niños también se pueden llevar un pato de goma a casa cuando canjeen su ticket.

«Tengo dos piñas concursando, pero no sé cuales son los premios. Hemos participado siempre. Me gustaba más cuando tiraban los pasos, aunque me parece bien la causa. A mi hija no le ha hecho tanto gracia», confesaba Ana Bretón, una bilbaína que no falta cada año a la Estropatada. «Venimos, pasamos el día y comemos en el Mc Donalds y volvemos. Los niños lo pasan muy bien. Todo el mundo lo conoce la fiesta», explicaba junto a sus amigos.

La Estropatada no solo ha atraído a los niños, también a jóvenes. Alberto Ferreras vigilaba la carrera desde la barandilla de la ría. «Tenemos dos ticket y llevamos años participando para colaborar con la causa. Este año es diferente porque en vez de patos, hay piñas, queda menos lucido en cierta manera, porque no se distinguen tanto, aunque por una buena causa. Lo que más nos gusta es el ambiente, ponen muchas cosas para los niños, es un acto solidario que siempre está bien».

«La decisión ha calado muy bien»

La carrera en la ría solo ha sido un más de la Estropatada, donde a estas horas sigue la fiesta en la explanada del Museo Marítimo. Otra de las actividades que más éxito ha tenido es el WOPaton, una gyncana para empresas que han comprado un pato gigante, lo han customizado y expuesto en la tienda y se han enfrentado a una gyncana. Chicas de Faes Farma, con una peluca morada y su bata de científicas, crearon «una patita cientifica que se llama Patty Curie», explicaron Teresa Caro y Sandra Chinchilla, y han tenido que nadar piragua, caminar con aletas, sobre cajas... El año pasado, su equipo se hizo con el premio.

Más de 200 personas trabajan en este evento, de las que cerca de 150 son voluntarias. «Estamos muy contentos con la respuesta de la gente, la decisión de cambiar los patos por piñas ha calado muy bien y el que quiere tener el pato, lo puede canjear también por alguno de los que tenemos de años anteriores, aunque pedimos que se comprometan a alargar su ciclo de vida y si quieren tirarlo, nosotros nos encargamos de reciclarlo. Puede llevarse el pato, la piña de pino y también con ese ticket se descuentan dos euritos de cualquier producto de la tienda de Iparragirre 29 hasta el 16 de julio», ha explicado la portavoz de la organización. Los premios para los ganadores de la Estropatada, además, son jugosos. Usar un Toyota durante un año, dos cheques de 500 euros de El Corte Inglés, dos cheques de Eroski de 250 euros... Hasta ahora, decenas de miles de personas han participado en las estropatadas y en la fiesta. Hasta la fecha se han financiado cuatro proyectos científicos y en las próximas semanas se resolverá la evaluación de los proyectos candidatos a ser financiados en una nueva ronda.