El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rodríguez asegura que para «terminar con la crisis para siempre» se necesita «conformar un sistema público» de vivienda. Yvonne Iturgaiz

«Si pudiera prohibir los pisos turísticos donde hay un problema de vivienda, lo haría»

Alaba la gestión de las políticas residenciales en Euskadi y afirma que la intervención es necesaria «para evitar la especulación»

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Se podría decir que 2025 es el año de la vivienda y no precisamente como algo positivo. El acceso a un piso asequible se ha ... convertido en la principal preocupación de los vascos, pero también del conjunto de los españoles.La ministra Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981), atiende a EL CORREO en su visita a Bilbao para hablar sobre los retos para poner fin a una crisis que afecta sobre todo a los jóvenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  5. 5 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7

    El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido
  8. 8

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales
  9. 9 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, dos muertos
  10. 10 Los tribunales conceden la incapacidad absoluta a una trabajadora de 43 años con cáncer de mama y episodios depresivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Si pudiera prohibir los pisos turísticos donde hay un problema de vivienda, lo haría»

«Si pudiera prohibir los pisos turísticos donde hay un problema de vivienda, lo haría»