El PSE pide llegar «hasta el final» y el PP acusa al PNV de contribuir a «deslegitimar» el cuerpo

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, subrayó ayer la necesidad de «llegar hasta el final» en la investigación abierta por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acerca de supuestas irregularidades en los procesos de selección de ertzainas en la academia del cuerpo en Arkaute. El PP, por su parte, acusó al PNV de ejercer una política «clientelar» con la que la formación jeltzale «contribuye al proceso de deslegitimación» de la Ertzaintza «impulsado por Bildu», señaló su presidente en Euskadi, Javier de Andrés.

La información exclusiva de EL CORREO tuvo ayer notorio eco en la escena política vasca. En la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa en Leza, donde se dieron cita representantes de todo el arco político, socialistas y populares valoraron la investigación iniciada por el TSJPV en base a unos audios grabados por un aspirante y que apuntan a presuntas prácticas irregulares en la selección de los futuros ertzainas. «Habrá que analizar muy bien todo y habrá que llegar hasta el final, porque me parece que es una cosa lo suficientemente seria», abundó Andueza. El objetivo es que «las OPE, los concursos públicos, estén de acuerdo a lo que establece la ley y se hagan de la debida manera», dijo.

Los populares fueron mucho más beligerantes. «Siempre hemos conocido muchos elementos que conducían a muchas dudas sobre la transparencia en los procesos de selección de la Ertzaintza y parece que ahora ya hay algunas pruebas», dijo. Todo eso, agregó, «causa un gran daño a la propia Ertzaintza, que está siendo en estos momentos acosada y delegitimada por Bildu».

Seguridad insistió ayer, por su parte, en la versión dada a EL CORREO antes de la publicación. Esto es, que tienen constancia de dos procesos judiciales. Sobre uno hay sentencia firme que lo desestima y en el otro, el que está en poder de este periódico, «no le consta ningún recurso».