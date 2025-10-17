El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves deja 275.000 euros en esta localidad vizcaína
El primer edificio del Sanatorio Bilbaíno (en la imagen) se levantó en 1901 y fue derribado en 1970 E. C.

Un proyecto puesto en marcha por el doctor Enrique de Areilza

El eminente médico construyó la primera clínica quirúrgica de Bilbao en 1894 y confió en las Siervas de Jesús para su gestión

Josu García

Josu García

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:01

La idea de poner en marcha una clínica quirúrgica a finales del siglo XIX en Bilbao surgió a partir de la iniciativa del doctor Enrique ... de Areilza, el eminente médico que fue toda una personalidad en la villa en aquella época. Areilza fundó el Sanatorio Bilbaíno y le encargó su gestión a la congregación Siervas de Jesús de la Caridad, de las que conocía su dedicación y buen hacer por sus años como responsable de los hospitales mineros de los Montes de Triano. Corría el año 1894. Fue la primera clínica de la capital vizcaína en la que se realizaron operaciones.

