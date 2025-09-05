Prohíben a los Bomberos del aeropuerto usar el vial desde el que cayó su camión a un parque infantil La Guardia Civil cierra el atestado al no hallar nada punible: el conductor dio negativo en alcoholemia y se salió de la calzada por sortear un obstáculo

Josu García Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:01 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha cerrado ya la investigación que abrió el pasado domingo por la caída de un camión de Bomberos del aeropuerto a un parque infantil de Sondika. Pese a la aparatosidad del accidente, no hubo que lamentar heridos. El atestado –de su redacción se ha encargado el instituto armado porque se produjo dentro de la zona restringida del aeródromo– señala que el único ocupante del vehículo siniestrado dio negativo en el test de alcoholemia. Además, las fuerzas de seguridad atribuyen el incidente a una maniobra evasiva del conductor para evitar un obstáculo en la calzada. Es decir, nada punible desde el punto de vista de la normativa en vigor.

Ahora bien, el aeropuerto ha tomado medidas. A partir de ahora, ha prohibido a los Bomberos utilizar la pequeña carretera por la que transitaba la motobomba que se salió de su carril y se precipitó ladera abajo. El camino asfaltado, que se ubica detrás de la zona donde están las rapaces que se emplean para mantener limpio de aves el campo de vuelos, se usaba por los Bomberos «solo una vez al día, durante la revisión previa a la apertura operativa de 'La Paloma'». Mediante la emisión de una circular, el aeródromo ha decidido que los profesionales de extinción de incendios ya no lo recorran más. Esto garantiza que ya no se repitan más accidentes como el del pasado domingo.

El suceso había generado preocupación en el vecindario de esta zona de Sondika. Afortunadamente, el vehículo pesado invadió con virulencia la zona de juegos a una hora en la que no había ningún niño. Eran las seis y veinte de la mañana. El pueblo dormía. «Llega a caerse a las 5 de la tarde, cuando el parque está lleno de niños y padres, y se produce una desgracia», advirtió el domingo un vecino de la zona.

Más de 500.000 euros

La Guardia Civil señala que el conductor intentó evitar «unas ramas» que había en el asfalto y éste fue el principal motivo del percance. Fue necesario el concurso de una grúa de grandes dimensiones para izar el camión y subirlo a un remolque para sacarlo de este espacio urbano

Entretanto, el vehículo siniestrado se encuentra en proceso de valoración de daños. La hoja de ruta que se ha fijado el aeropuerto pasa por analizar hasta qué punto ha sufrido desperfectos para decidir si merece la pena su reparación o si se adquiere una nueva unidad. La motobomba no formaba parte de la última remesa de camiones de Bomberos que había recibido el aeropuerto antes de la pandemia. No obstante, costó en su día algo más de medio millón de euros. Hay que tener en cuenta que este tipo de vehículos pesados son muy sofisticados y cuentan con sistemas de bombeo especiales, así como otra serie de herramientas de seguridad para combatir el fuego y resistir altas temperaturas.