La presidenta de Eudel insta al Gobierno vasco a pensar en las clases medias para abordar el problema de la vivienda

La presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha intervenido este miércoles en el Parlamento vasco para hacer aportaciones sobre la Ley de Medidas Urgentes que pretende ... acelerar la construcción de vivienda en Euskadi, presentada en junio por PNV y PSE. En su comparecencia, Apraiz ha instado al Gobierno vasco a que preste atención a las realidades del País Vasco a la hora de abordar el problema de la vivienda. Entre ellas, la dificultad que encuentran las clases medias para poder hacerse con una VPO o un hogar en propiedad o la necesidad de llevar a cabo promociones en municipios de menor tamaño.

La también alcaldesa de Derio ha subrayado que la vivienda ya es la principal preocupación de la ciudadanía vasca según los últimos estudios demoscópicos. Sin embargo, Apraiz ha señalado la necesidad de atender las necesidades «de municipios de menor población, más allá de los de gran tamaño». En este sentido, ha remarcado que «las medidas que tomemos deben ser capaces de dar solución a todos». En ocasiones las localidad más pequeñas, «tienen demanda de vivienda protegida, pero las promociones no terminan de arrancar», ha defendido. En esta línea, ha añadido otras dos cuestiones a las que prestar atención: la ubicación y la realidad demográfica de cada pueblo.

Otra de las reclamaciones de la asociación de municipios vascos más allá de aumentar la oferta de hogares es la de incrementar las promociones de vivienda protegida y asequible «para quienes lo necesitan, pero también a las clases medias vascas». «No podemos abordar la solución a un problema que afecta a toda la sociedad pensando únicamente en las necesidades y la realidad de personas vulnerables y dejar de lado al grueso de la sociedad, a las clases medias».

La presidenta ha explicado que «las clases medias, a pesar de contar con formación y con trabajo, no pueden acceder ni a una VPO ni a una vivienda en propiedad, que es lo que desea la mayoría». También ha insistido en la necesidad de «poder elegir». «Nuestra generación, con más o menos dificultades ha podido elegir dónde y cómo vivir. No podemos quitar a la juventud vasca el derecho a poder elegir si quieren o no vivir de alquiler o en propiedad o si quieren o no una vivienda libre».

La reducción y simplificación de plazos ha sido otro de los puntos que «preocupan a los ayuntamientos». «El 80% tenemos menos de 5.000 habitantes y contamos con una plantilla exigua y recursos limitados», ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que ese porcentaje de localidades tarda 8 años o más en renovar su plan general a causa de los trámites. Para finalizar, Apraiz ha puesto en valor «la voluntad de los ayuntamientos vascos de colaborar con el resto de instituciones» y ha pedido al Ejecutivo autonómico que «tenga en cuenta nuestra diversidad municipal y la necesidad de apoyo y recursos para responder de manera efectiva a las diversas necesidades de la ciudadanía vasca, especialmente de nuestras y nuestros jóvenes».