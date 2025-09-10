El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Esther Apraiz, a la derecha, durante su intervención en el Parlamento vasco. Eudel

La presidenta de Eudel insta al Gobierno vasco a pensar en las clases medias para abordar el problema de la vivienda

Esther Apraiz recuerda que «a pesar de contar con formación y trabajo, no pueden acceder ni a una VPO» ni a un piso «en propiedad»

Alba Peláez

Alba Peláez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:20

La presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha intervenido este miércoles en el Parlamento vasco para hacer aportaciones sobre la Ley de Medidas Urgentes que pretende ... acelerar la construcción de vivienda en Euskadi, presentada en junio por PNV y PSE. En su comparecencia, Apraiz ha instado al Gobierno vasco a que preste atención a las realidades del País Vasco a la hora de abordar el problema de la vivienda. Entre ellas, la dificultad que encuentran las clases medias para poder hacerse con una VPO o un hogar en propiedad o la necesidad de llevar a cabo promociones en municipios de menor tamaño.

