«Presentarme a la reelección no solo depende de mí»

- Una de las grandes novedades que ha aportado su mandato son los pactos con la oposición, especialmente el de Presupuestos con EH Bildu. ¿Cuánta ... relación tiene este cambio de actitud con la necesidad del PNV por recuperar terreno electoral y mostrarse como un partido más abierto y dialogante?

- Este Gobierno siempre ha tenido disposición al diálogo, el año pasado hicimos el mismo intento con todos los partidos ofreciendo cuestiones similares. Creo que debe ser Bildu quien explique si abrirse a acordar ahora tiene un componente táctico.

- La maquinaria electoral de los partidos empieza a encenderse. ¿Ha pensado ya si quiere aspirar a la reelección en 2027?

- No es una decisión que me corresponda tomar en solitario. Puedo decir que me encuentro con ganas, con ilusión, fuerza y totalmente volcada el compromiso que adquirí.

- ¿Quiere decir que si el Bizkai buru batzar y los afiliados la avalan repetirá?

- No me compete a mí decidirlo en exclusiva.

- PNV y PSE chocan periódicamente en cuestiones políticas, sobre todo en el ámbito autonómico. ¿Qué estado de salud tiene la coalición en Bizkaia?

- La relación aquí es buena. Estoy muy contenta con el trabajo de todos los diputados, también con el de las diputadas socialistas.

- ¿El 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán' que salpica al PSOE qué reflexión le merece?

- Me preocupa y me disgusta. Para quienes nos dedicamos al servicio público y tratamos de ganarnos la confianza de las personas son asuntos que generan justo lo opuesto. Nos deslegitima y resta confiabilidad a todos.

- La Diputación es una de las grandes licitadoras de obra pública. ¿Puede aparecer algún contrato irregular visto lo visto en Navarra?

- Tenemos una solicitud del PP, se está revisando todo. Diría que se ha cumplido siempre la Ley de Contratos, pero vamos a ser transparentes para disipar cualquier tipo de duda.

- ¿Hasta qué punto puede sostener el PNV a Pedro Sánchez si la situación sigue enrareciéndose?

- Habrá que ir viendo. De momento hay que exigirle, ya lo ha hecho el PNV, contundencia, claridad y transparencia. Y que cuente siempre la verdad.