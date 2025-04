Preparados para el Calvario en Arkotxa, Durango y Castro

Carlos Benito Lunes, 14 de abril 2025, 18:41 Comenta Compartir

Como en Balmaseda, también en Arkotxa, en Durango y en Castro Urdiales hay ahora mismo personas que van a vivir la Semana Santa de una manera muy especial. Les espera el Calvario, una representación de la Pasión y Muerte de Jesús que en unos casos es más realista y en otros, más teatral, pero que siempre deja una honda huella emocional en sus protagonistas. Los Cristos de estos tres viacrucis nos explican sus sensaciones.

Arkotxa Mikel Arrieta y Edu Tojo «Dos Cristos nunca ha habido»

Ampliar Mikel le coloca la corona de espinas a Edu. Yvonne Iturgaiz

Sí, no engaña la vista, son dos. «Un año hubo dos Judas, pero dos Cristos no ha habido nunca», repasa Edu Tojo, que ya representó el papel en 2012 y ahora se ha convertido en un Jesús de emergencia. El titular de este año, Mikel Arrieta, está recién operado y solo se podrá hacer cargo de la parte más teatral, la de Jueves Santo, así que será Edu quien cargue con la cruz y sufra suplicio. «Me lo pidieron hace un mes y no dudé, porque la otra vez acabé encantado, aunque me dieron bien», dice este peón de obra gallego, que se integró en la Pasión llevado por su pareja. Tiene 55 años..., ¿no le asusta la exigencia física? «En el trabajo ando con pesos y aguanto todo el día: hace poco llevé tablones que pesaban como la cruz, 80 kilos en seco. ¡Al gimnasio no voy! Eso sí, el pelo me lo acababa de cortar, así que me tengo que poner peluca».

¿Y cómo afronta la cosa Mikel? «Representaré la Última Cena, que es lo más bonito y complicado, con los focos sobre ti. Lo del viernes es más dejarse llevar y saber recibir, pero por supuesto que me da rabia y frustración no poder hacerlo. ¡Llevo dos años dejándome el pelo largo! El año pasado hice de Judas con el menisco roto, pero esta vez es imposible». Mikel, fontanero de 34 años, ya encarnó a Cristo en la edición de 2016. «El viernes estaré viendo a Edu, sufriendo con él y también sufriendo por no poder estar ahí».ffffff

Durango Markel Ganboa «Este año me jubilo de Jesús»

Ampliar Markel interpreta el papel por tercera vez. Ignacio Pérez

Ya es la tercera vez que Markel Ganboa se mete en la piel de Cristo. «En la primera, en 2022, se juntaron un montón de sensaciones: era la recuperación tras la pandemia, había mucha expectación... La segunda, el año pasado, fue con lluvia y frío, muy exigente físicamente, pero me descubrió el apoyo de la gente, cómo están a las duras y a las maduras. Y este año me apetece estar seguro y disfrutando, sin pensar tanto», plantea Markel, de 34 años, a quien la implicación en el vía crucis le marcó su vocación profesional: se dedica a la producción teatral. ¿Habrá un cuarto calvario para él? «Nooo, este año me jubilo de Jesús, aunque seguiré donde me necesiten. Me gustaría probar de Pilatos o volver a ser Judas. Pero, si salgo de pueblo, encantado».

A Markel solía darle apuro ese protagonismo que el Cristo adquiere en Durango, pero, más que acostumbrarse él, se ha acostumbrado el pueblo: «La gente tiene asumido que soy Jesús y ya no se sorprende». Con tanta práctica, ¿ha mejorado su habilidad para mimetizarse con la iconografía tradicional del personaje? «Pues este año voy con media melena, porque no era seguro que saliese la 30ª edición. Pero me he dado cuenta de que la estética no es tan importante como la intención: me gustaría que el público se fijase más en la actuación de 100-150 personas que en el físico».

Castro Urdiales Alejandro Calvo «En realidad los flageladores te cuidan»

Ampliar Alejandro, retratado en Castro. Yvonne Iturgaiz

Alejandro Calvo tiene 30 años y dice que su relación con la Pasión Viviente «se remonta a hace... 30 años». En realidad se queda corto: él nació en mayo y un mes antes, en abril, su padre estaba encarnando a Cristo en el vía crucis de Castro. «Dice mi tía que, de pequeño, me ponía la peli de la Pasión de mi padre y ensayaba. Él nos arrastró a toda la familia. En 2015 fue Cristo un primo, en 2016 otro y en 2017 yo mismo. Creo que somos la familia que más veces ha hecho de Jesús», repasa Alejandro, que en esta ocasión tendrá a su hermano pequeño como mal ladrón («dos hermanos en la cruz, será bonito») y a su padre como Cirineo. «En los ensayos me vienen muchos recuerdos de la primera vez, que fue muy especial. Son ocho años de diferencia y eso se nota, también en la necesidad de mantener la línea: salgo a correr, pero la edad pesa», sonríe.

Para este comercial de electrónica, la parte más difícil ya ha pasado antes de la representación: era la grabación de los textos. «Tienes que meterte en el día D antes de que llegue. Luego, el día D, tienes muchas motivaciones: ¡la primera son los latigazos!». Eso motivará, qué duda cabe: «Siempre se dice que los flageladores son muy duros, la gente les suele gritar que se están pasando, pero Sergio y Aitor son dos pedazos de pan, amigos de toda la vida, y en realidad te cuidan».