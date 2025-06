«No voy a permitir asentamientos ilegales que pongan en riesgo la seguridad»

«Hay que repensar las leyes para que no sean tan paralizantes»

La localidad se ha convertido en la primera de Bizkaia en ser declarada zona tensionada en su totalidad, con lo que se puede topar la subida de los alquileres.

- ¿Cómo cree que afectará?

- Espero que funcione, pero creo que, si la medida no va acompañada de otras que den seguridad jurídica a los propietarios de vivienda para sacarlas al mercado, no lograremos un planteamiento realmente eficaz. Hay que poner en valor las viviendas construidas, no seguir consumiendo suelo, sino hacer que no se queden cerradas y que recuperen la vida con otra familia.

- En su plan de mandato se han comprometido a incrementar la oferta de pisos en alquiler.

- Tenemos proyectos muy importantes, como Sefanitro o El Calero, pero la burocracia es inmensa. La Administración debería repensar las leyes para que no sean tan paralizantes. Nos tenemos que empeñar en poner todas las herramientas para facilitar el acceso a una vivienda y Barakaldo es de las pocas ciudades que emplea recursos municipales para ayudas al alquiler joven.