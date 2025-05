Las pantallas informativas de la calidad del aire de Bilbao se quedan «viejas»

La calidad del aire cada vez preocupa más a la ciudadanía y a los gestores públicos porque está relacionada con problemas respiratorios, enfermedades cardíacas, cáncer, ... demencia, problemas de fertilidad, partos prematuros... Según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) -dependiente de la Unión Europea-, la exposición prolongada a concentraciones superiores a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) provocó en 2022 la muerte prematura de más de 1.200 personas en Euskadi y de al menos 766 en Bizkaia.

Pues bien, Ekologistak Martxan ha denunciado ante el Ayuntamiento de Bilbao que la media docena de pantallas que informan sobre el estado de la calidad del aire a tiempo real no ofrecen la información que tienen que ofrecer porque no siguen la normativa vigente. Que cuando anuncian que esta es «muy buena» no es cierto, ya que tal categoría no existe en la legislación que las administraciones deben tener en cuenta a la hora de informar de la salubridad del ambiente y que esta debería ser, en cualquier caso, «buena».

Y es que tanto el Gobierno vasco como el Ayuntamiento toman como referencia para informar en sus pantallas y en las webs habilitadas al efecto la Orden TEC/351/2019, del 18 de marzo de 2019, que establece cinco niveles de calidad del aire -muy buena, buena, regular, mala, muy mala- en función de las concentraciones de niveles de partículas en suspensión (PM2,5 y PM10), ozono troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2).

Pero en noviembre de 2019 se revisó la metodología en Europa para calcular el índice. Se eliminó la categoría «muy buena» y se introdujo «extremadamente desfavorable» por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica modificó el 2 de septiembre de 2020 el Anexo de la citada orden, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de septiembre. Todas las comunidades deben seguir desde entonces esta fórmula y definir la calidad del aire como buena, razonablemente buena, regular, desfavorable, o muy desfavorable.

Pero eso no ocurre ni en Euskadi ni en Bilbao. Por ejemplo, el ICA en una de las estaciones de Basauri era buena el pasado 27 de marzo a las 22.00 horas, según la web del Gobierno vasco. En realidad, era razonablemente buena, según mostraba la web del Ministerio de Transición Ecológica a la misma hora. Fuentes municipales de Bilbao explican que no cambiarán de criterio hasta que el Ejecutivo autonómico haga lo propio para adaptarse a las modificaciones que se realizaron y que las otras capitales también actúan así. «A día de hoy, usamos sus fuentes y sus datos, por lo tanto, también sus indicadores», relataron.

Grupos vulnerables

Así que Ekologistak Martxan se plantea cursar una denuncia ante el Ministerio o incluso ante la AEMA porque se «desinforma», y porque ofrecer información no actualizada a la ciudadanía, además de «tendencioso», puede perjudicar su salud, alerta Pedro Mier. Y es que el Gobierno central también obliga a realizar recomendaciones para los grupos vulnerables, como ancianos y niños. Si la calidad del aire es desfavorable, se pide a los grupos de riesgo reducir las actividades al aire libre. Si es muy desfavorable, anularlas, y si es extremadamente desfavorable, evitar su estancia prolongada fuera. Bilbao se sitúa además, dentro de una zona, la del bajo Nervión, «en la que se incumplen los límites en dióxido de nitrógeno en distintas estaciones desde el año 2010».