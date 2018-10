En Otxarkoaga y San Francisco hay el doble de nacimientos prematuros que en Indautxu

«La salud debe ser el centro de la acción política»

Si hay más partos prematuros y menor esperanza de vida en ciertos barrios de la ciudad no es porque sean más insalubres. No es porque ahí haya fábricas echando humo negro ni porque los atraviesen arroyos contaminados. Es, simplemente, porque allí la gente es más pobre. Y cuando se es más pobre la alimentación es peor, los hábitos suelen ser menos saludables, los trabajos más penosos. Es un bucle.

Por eso es papel fundamental de las administraciones fomentar las buenas costumbres, y por eso el Ayuntamiento de Bilbao está preparando el Plan Local de Salud. ¿De qué se trata? «De todo», responde Yolanda Díez, concejala del ramo. «Queremos poner la salud en el centro de la acción política».

Eso suena tan general que no parece nada, pero la realidad es que hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, a la hora de garantizar que en los barrios haya productos frescos «son esenciales los mercados municipales». Para fomentar las caminatas entre personas mayores no sólo hace falta tener zonas verdes, sino también baños donde se alivien las próstatas veteranas. Incluso a la hora de diseñar el mobiliario urbano de un barrio, «si está muy envejecido, se puede pensar en poner bancos y asientos con más altura». El urbanismo también juega un papel fundamental combinando usos del suelo y evitando que una zona residencial se quede relegada a barrio dormitorio. «Las fiestas de los barrios también son salud, porque no sólo hay que ver el bienestar físico, también el mental...».

Todo eso quiere recoger el plan que se está preparando desde el Gobierno municipal; es decir, se pretende hacer un compendio de qué hay y qué se hace en todas las áreas del Ayuntamiento, para luego establecer medidas concretas en cada zona en función de sus necesidades. «El objetivo es lograr la equidad en materia de salud en toda la ciudad», plantea Díez.