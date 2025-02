La OTA avisará ahora por carta a los 4.500 usuarios a los que retiró su tarjeta

No es que el área municipal de Movilidad y Sostenibilidad haya entonado como tal un mea culpa pero sí podría interpretarse que ha asumido que podría haber hecho las cosas mejor. El director de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Ignacio Alday, confirmó ayer a este ... periódico que, tras la polémica desatada en los últimos días, su departamento enviará un aviso por escrito a los 4.500 usuarios de la OTA que a finales del pasado año perdieron sin saberlo su tarjeta de residente. Su objetivo es que, ahora sí, todos sean conscientes de manera oficial de que sus coches carecen de distintivo para aparcar en zona de residente y obren en consecuencia.

Cuando los responsables de la OTA actualizaron hace un par de meses sus bases de datos, detectaron que hasta 4.500 vecinos de los 36.000 que tenían entonces tarjeta de residente para aparcar incumplían alguno de los requisitos exigidos y por lo tanto no se la renovó. Pero no se les comunicó de forma directa. Sí se advirtió en una nota de prensa y se subió un aviso en la web y la app del sistema de OTA de que se estaba llevando a cabo ese proceso de comprobación y que los usuarios podían verificar con su DNI y la matrícula si contaban o no con distintivo. «¿Podríamos haber mandado una carta? Sí, pero no se hizo por una cuestión de eficacia administrativa», reconoció el martes Alday a este diario. «Ahora vamos a hacerlo para mejorar la comunicación», asume.

Esta situación de 'desconocimiento' ha derivado en un aluvión de multas –hasta 1.500 según Alday– de 100 euros y en el consiguiente enfado de los afectados, que desde la semana pasada, cuando comenzaron a llegarles las multas, han acudido a las oficinas de la OTA para quejarse y presentar alegaciones.

El área de Movilidad asume que de los 4.500 que han perdido su tarjeta de residente, un número reseñable, «más de 600 o incluso más», podrán recuperarla si subsanan las deficiencias de su expediente. Puede ser que les falte un simple documento o que deban actualizar un dato sobre su coche o domicilio. En el momento que subsanen esos defectos, podrán recuperar su distintivo. «También puede haber casos en los que hayamos cometido nosotros un error. En ese caso, se corregirá sin ningún problema», añade Alday.

Con respecto a las multas ya impuestas, el Ayuntamiento no tiene previsto adoptar una media de gracia general y anularlas todas, como ayer le pidió el PP. Sí revisará los recursos de los afectados. En el seno del gobierno municipal son conscientes de que existe una casuística muy variada. Así que estudiarán con detenimiento las alegaciones y admitirán las que demuestren que el infractor no actuó de mala fe al tener una tarjeta de residente –que posteriormente le fue retirada– sin saber que incumplían la nueva normativa de la OTA, que entró en vigor a finales de 2023 con una serie de cambios sobre los requisitos para disfrutar de un distintivo de aparcamiento.