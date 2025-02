La OTA multa a 1.500 bilbaínos que desconocían haber perdido su tarjeta por no cumplir los requisitos

Naiara Ruiz de Infante llevaba cerca de diez años siendo usuaria del servicio de OTA de Bilbao. Primero en Zabala y ahora en el barrio de San Ignacio. Nunca había tenido ningún problema hasta el pasado miércoles, cuando por sorpresa le llegó una multa porque ... había estacionado su coche en zona verde sin el preceptivo ticket. «Creía que era un error porque yo tengo el distintivo», explica. Primero acudió a la oficina municipal de Bidarte, en Deusto, y posteriormente llamó a la oficina de la OTA, donde consiguieron darle una explicación. «Me habían cancelado mi tarjeta sin avisarme», se queja.

Como ella, cerca de 1.500 bilbaínos perdieron con el cambio de año su condición de usuarios con distintivo porque, según fuentes municipales, no cumplían con todos los requisitos exigidos. El número de afectados se eleva hasta los 4.500, es decir, el 12% de los casi 36.000 usuarios que en diciembre del año pasado estaban dados de alta en el sistema.

La versión oficial de lo ocurrido apunta a que a finales de año los responsables de la OTA realizaron un barrido general de sus bases de datos para actualizar la información en su poder. Y con esa actualización destaparon diferentes «deficiencias» en un número significativo de vecinos, a los que se les retiró el distintivo. Es decir, no se les efectuó la renovación automática de su tarjeta. El problema es que los conductores no fueron conscientes de ello y seguían aparcando en la zona azul como si tuvieran el abono en regla.

Como consecuencia, en los primeros días de enero los vehículos de la OTA detectaron sus coches aparcados en zonas restringidas y sin el pertinente ticket, por lo que emitieron la multa correspondiente, que ha comenzado a llegar a los domicilios la pasada semana. Se pueden contar por miles. El importe es de 100 euros por estacionamiento indebido, que se quedan en la mitad si el usuario paga pronto y se olvida de recurrir.

Explicación municipal

A partir de entonces, las colas han sido constantes en las oficinas de atención al usuario, donde los afectados reclamaban la retirada de la multa al creer que se trataba de un error administrativo. Su «sorpresa» llegaba al enterarse que la sanción era correcta porque oficialmente ya no tenían la condición de usuarios del servicio. «Lo que no entiendo es por qué no nos han avisado, por qué no nos han dado opción de subsanar los posibles errores que hubiera y regularizar la situación», lamenta Ruiz de Infante.

Desde el Ayuntamiento, admiten que «podríamos haber mejorado la comunicación» en este asunto, pero defienden su actuación. «A finales de año mandamos una nota de prensa y publicamos un aviso en la web y en la aplicación. Avisamos de que había que renovar el distintivo y pedíamos a los usuarios que revisaran con su DNI y matrícula la situación de su coche a ver si estaba todo en orden», explica el director de Movilidad, Ignacio Alday. «¿Podríamos haber mandado una carta? Sí, pero no se hizo por una cuestión de eficacia administrativa», añade.

El temor ahora de los afectados es que les llegue a sus buzones una cascada de sanciones por cada día que han aparcado en la calle sin saber que ya no podían hacerlo. «Como ahora ya no te dejan la multa en el parabrisas no sabes cuántas nos van a llegar», asume otro de los afectados.

Una multa por coche

El director de Movilidad asegura «que en ningún caso» los usuarios van a ser sancionados repetidamente por esta cuestión. De hecho, asegura que han decidido tramitar sólo una multa por vehículo. «No van a recibir veinte seguidas. En ningún caso tenemos afán recaudatorio», señala Alday. «También puede ser que nosotros nos hayamos equivocado en algún momento del cotejo de los datos. Y si es así, se corregirá y se quitará la multa», anuncia.

La situación destapada ahora ha afectado a un número tan elevado de usuarios porque el pasado año los responsables de la OTA no realizaron el barrido que sí hicieron este diciembre. A finales de 2023 acababa de entrar en vigor la nueva ordenanza y se estimó que no era el momento oportuno para llevarla a cabo. De esta manera, durante dos años no se han verificado los datos de los vehículos, por lo que las posibles deficiencias se han acumulado hasta ahora.

Las razones por las que se han retirado los distintivos son muy variadas. Por ejemplo, si el titular no tiene carné de conducir o lo tiene retirado; si se ha cambiado de coche y no se ha actualizado la nueva matrícula; si se ha cambiado de domicilio; si el propietario mantiene una deuda con el Ayuntamiento en vía ejecutiva... Entre los motivos también se encuentra una de las novedades incluidas en la ordenanza que entró en vigor el pasado año. Según la nueva normativa, sólo puede haber dos coches por domicilio con tarjeta de residente o con parcela de garaje en un parking municipal. Este cambio ha afectado a las familias con tres coches, que «de la noche a la mañana» se han visto con que «no saben dónde estacionar su tercer vehículo». «El problema es que ellos han decidido por su cuenta y riesgo y sin avisar cuál de los tres coches perdía el distintivo. Es algo inadmisible», denuncia uno de los afectados, que la pasada semana se topó con decenas de vecinos «indignados como él» en las oficinas de la calle Lertxundi.