Otro caso en Ortuella: «Obra cuidada por Pedro el Vasco»

En Bizkaia aparecen cada cierto tiempo carteles como el de esta semana en un barrio de Bilbao. También esta misma semana ha aparecido otro similar ... en la localidad de Ortuella. «Obra cuidada por Pedro el Vasco». En este caso, el letrero es mucho más rudimentario. No tiene colores ni dibujos. Tampoco amenaza de forma directa al que se atreva a llevarse algo de allí. Pero, al margen de las palabras concretas que se utilizan, el mensaje de fondo es el mismo.

Lo cierto es que se trata de una práctica muy extendida en el conjunto de España, sobre todo en Cataluña, Andalucía, Madrid y Extremadura, explican fuentes especializadas.

En algunas comunidades se han llegado a dar luchas entre clanes de gitanos por hacerse con el 'contrato' de seguridad de las obras. En muchas ocasiones, cada familia controla una zona concreta de una ciudad y no surgen problemas en este sentido. Los conflictos estallan cuando hay varios clanes que consideran que tienen derecho a «proteger» esas promociones. Es entonces cuando en algunas comunidades se han llegado a dar episodios violentos entre estos grupos de personas por el control de los trabajos.