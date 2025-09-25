La oposición a la Diputación: «Son un gobierno que trabaja en piloto automático» La oposición reprocha a la Diputación el retraso de los proyectos estratégicos y haber eliminado plazas para menores extranjeros no acompañados

Alba Peláez Gernika Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:54 | Actualizado 16:48h.

Los grupos de la oposición han tomado la palabra tras la intervención de la diputada general, Elixabete Etxanobe, para criticar su forma de hacer gobierno en el planteamiento de nuevas infraestructuras como el subfluvial, el Guggenheim de Urdaibai y las líneas 4 y 5 de metro, o de políticas sociales como la atención a mayores o la gestión de la llegada de menores extranjeros no acompañados.

Iker Casanova (EHBildu): «El nuevo Guggenheim no tiene ninguna lógica»

Iker Casanova, portavoz de EH Bildu, ha confesado que tras las palabras de la diputada general «hemos salido preocupados porque se han puesto en modo piloto automático. Son tiempos turbulentos y hay que tomar el timón con firmeza». El juntero de la coalición ha centrado su intervención en tres proyectos estrella del equipo de gobierno con los que ha sido muy crítico: el subfluvial, del que ha manifestado «que busca el incremento del uso del automóvil privado»; el Guggenheim de Urdaibai, «que no responde a ninguna lógica de gobernanza democrática, desarrollo local sostenible ni respeto al medioambiente»; y la reforma fiscal que el Ejecutivo vizcaíno aprobó este año con el apoyo de Elkarrekin Podemos. Sobre esto último, Casanova ha argumentado que «han hecho una reforma fiscal con el lema no toquemos el bolsillo de los ricos».

El portavoz ha hecho un llamamiento a «hacer una apuesta por la institución más cercana y valorada por la ciudadanía como son los ayuntamientos» y a ampliar los recursos destinados a ellos, así como recuperar posiciones económicas haciendo una mejor planificación del territorio. Casanova también ha abordado el tema de los menores extranjeros no acompañados para criticar «las formas» del gobierno de Etxanobe a la hora de plantearlo: «Han llevado el debate a términos de excepcionalidad y contribuido al espectáculo de subasta de menores que se está dando en el conjunto del Estado». Casanova ha asegurado que «si hay tensionamiento es porque se han reducido las plazas». «No es un número, es lo que nos toque porque es una obligación moral y legal», ha remachado.

Raquel González (PP): «La situación del territorio es preocupante»

Raquel González, portavoz del Partido Popular, ha centrado parte de su intervención en afear a la diputada general y su equipo los retrasos en proyectos como el puente All Iron que unirá Erandio y Barakaldo o la reapertura del Euskal Museoa. En materia de empleo, González ha asegurado que la situación del territorio es «preocupante». «12 de los 19 municipios vascos con mayor índice de paro están en Bizkaia y todos con más de un 10%», ha señalado.

González se ha referido a la situación de los menores extranjeros no acompañados, apuntando que se encuentran «en macrocentros donde se hacina a los chavales con profesionales desbordados». Y ha afirmado que «hemos fracasado en este campo». «Para los que sí buscan formar parte de esta sociedad necesitamos una previsión con más estructuras y menos excepcionalidad, planes estratégicos a largo plazo y políticas sin efecto llamada y otras que eviten el riesgo de exclusión al cumplir la mayoría de edad. No podemos conformarnos con una transición automática de los menores a la RGI cuando se hacen mayores», ha subrayado.

Eneritz de Madariaga (Podemos): «Miran a los menores no acompañados como un problema logístico»

La portavoz del Grupo Mixto Elkarrekin Podemos, Eneritz de Madariaga, ha criticado que el gobierno liderado por Etxanobe «eche balones fuera» en proyectos como el Guggenheim de Urdaibai, las políticas sociales o la posición del Ejecutivo ante la situación en Gaza. Frente a esto último, la juntera ha pedido al equipo de gobierno medidas concretas, entre ellas, «cerrar nuestras puertas a todo lo que pretenda blanquear el negocio de la muerte». La gestión de los menores extranjeros no acompañados también ha encendido a la representante morada, que ha acusado a la diputada general de mirar la inmigración «como un problema logístico. Han tenido años para fortalecer la red y dar un servicio de calidad a los menores no acompañados y no lo han hecho. Han utilizado ese tiempo para desmantelar los servicios».

También ha criticado que el modelo de las EtxeTIC para atender a las personas mayores «no llega a cubrir el 10% de las personas que cobra la prestación económica para cuidados en el entorno familiar». Respecto a los proyectos que tiene sobre la mesa el actual gobierno de Bizkaia, De Madariaga ha criticado el Guggenheim de Urdaibai, asegurando que han solicitado en numerosas ocasiones que la propuesta se paralice, «pero no hay manera, Hacen caso omiso a miles de personas agrupadas o no en una plataforma y desoyen valoraciones de personas expertas», ha censurado. La Línea 4 también ha sido objeto de crítica por parte de la portavoz morada, que ha señalado que «después de casi 20 años las vecinas siguen sin ella» y ha instado al equipo de gobierno a llegar a acuerdos para impulsar la conexión.