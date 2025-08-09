El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El fácil acceso a la playa de Ereaga y su ubicación urbana convierte el arenal getxotarra en uno de las más utilizados, tanto por grupos de jóvenes como familias. Jordi Alemany

Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador

La guardia urbana de Getxo activa un dispositivo que ha permitido detener a once personas en lo que va de verano

Leire Pérez

Leire Pérez

Sábado, 9 de agosto 2025, 01:06

Cerca de la orilla con la toalla. O con gorra y bañador, paseando aparentemente despreocupados, pero vigilantes. El incremento de robos que se está registrando ... en Ereaga, la playa urbana más concurrida de Bizkaia, ha obligado a la Policía Local de Getxo a dejar el uniforme a un lado e intensificar las patrullas de incógnito por la arena. Se trata de una fórmula habitual durante las fiestas patronales, cuando los agentes se mezclan con aquellos que disfrutan del jolgorio, pero inusual al borde del mar. Y se está demostrando efectiva para pillar a los ladrones con las manos en la masa.

