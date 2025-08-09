El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Socorrista en la playa de Ereaga. Manu Cecilio

«No estamos para jugarnos el tipo persiguiendo a los ladrones», dicen los socorristas

Leire Pérez

Leire Pérez

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:02

El puesto de la Cruz Roja es el lugar al que en un primer momento se dirigen muchas de las víctimas de los hurtos y ... robos de pequeña escala que se registran en la playa de Ereaga. Allí los socorristas atienden a los bañistas que sufren un corte, una quemadura o una picadura de medusa. De un tiempo a esta parte sus funciones van más allá. Reciben también a las personas que buscan desesperadamente sus pertenencias. Lo hacen con la esperanza de que se hayan tropezado con ellas en sus rondas. Recurren a ellos incluso antes de contactar con la Policía y presentar una denuncia formal. Los socorristas están a pie de playa y son visibles. «Es habitual que vengan a preguntarnos porque estos hechos van en aumento, nos preguntas por bolsas, móviles, carteras...», reconocen a EL CORREO.

