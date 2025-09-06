El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una vecina observa el cartel colocado por el hijo de 'El Cachabero' en una obra. david olabarri

«Esta obra está protegida por el hijo del 'Cachabero'»

Gitanos vigilan un tajo en una zona de expansión de Bilbao y el sector de la construcción admite que les 'contratan' para «evitar problemas»

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:08

El vigilante que controla que nadie robe en unas obras en una de las zonas de expansión de Bilbao no lleva uniforme. Tampoco tiene radio ... para comunicarse con la Policía ni hace turnos de noche. De hecho, apenas aparece por la zona. Su principal herramienta de prevención son cinco carteles que colocó a las entradas de la obra: «Soy el Pedro. Mi padre es el Monin, 'El Cachabero'. Esta obra la cuido yo. No entrar. Sino ateneros a las consecuencias», advierten textualmente los letreros.

