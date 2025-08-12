Nuevo récord en el aeropuerto de Bilbao: Loiu registra el mejor mes de su historia con casi 700.000 pasajeros
A pesar de la ligera caída de los vuelos domésticos, el incremento de los vuelos internacionales ha permitido aumentar el número de viajeros en el aeródromo vizcaíno
Martes, 12 de agosto 2025, 11:40
Nuevo récord en el aeropuerto de Bilbao. Loiu ha cerrado julio con un total de 690.201 pasajeros, lo que implica una subida del 0, ... 6% respecto al mismo mes de 2024. Esto hace que el pasado mes figure como el mejor de la historia en la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948.
En cuanto a la tipología de los viajes en el aeródromo vizcaíno, la cifra de pasajeros comerciales domésticos cae un 5,9%, hasta los 355.499 viajeros. Mientras, el pasaje internacional crece en julio un 8,6%, alcanzando la cifra de 333.785 personas que han tomado o llegado en avión a Loiu, según han informado fuentes de Aena.
Por su parte, la operativa aérea ha experimentado un ligero descenso, con 4.993 movimientos de aterrizaje y despegue, un 3,2% menos que en el mismo mes de 2024. La operativa de enero a julio ha alcanzado los 31.205 movimientos de aeronaves, un 4% más que en el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, el aeropuerto ha registrado un total de 3.986.189 pasajeros, un 3,6% más que en el mismo periodo de 2024, lo que también supone un récord histórico en el acumulado de loque llevamos de año.
