El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manu Cecilio

Nuevo récord en el aeropuerto de Bilbao: Loiu registra el mejor mes de su historia con casi 700.000 pasajeros

A pesar de la ligera caída de los vuelos domésticos, el incremento de los vuelos internacionales ha permitido aumentar el número de viajeros en el aeródromo vizcaíno

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 12 de agosto 2025, 11:40

Nuevo récord en el aeropuerto de Bilbao. Loiu ha cerrado julio con un total de 690.201 pasajeros, lo que implica una subida del 0, ... 6% respecto al mismo mes de 2024. Esto hace que el pasado mes figure como el mejor de la historia en la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  3. 3

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  4. 4

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  5. 5 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  6. 6 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  7. 7

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9 Muere Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, a los 99 años
  10. 10 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nuevo récord en el aeropuerto de Bilbao: Loiu registra el mejor mes de su historia con casi 700.000 pasajeros

Nuevo récord en el aeropuerto de Bilbao: Loiu registra el mejor mes de su historia con casi 700.000 pasajeros