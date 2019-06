Programa Noche Blanca Bilbao 2019: fecha, horarios y mapa

Programación completa de la Noche Blanca de Bilbao en 2019 con los horarios y mapada de ubicación de cada una de las actividades del programa.

1. ABESTIZ ETA SOINUZ

Catedral de Santiago. Solo 15 de Junio, Sábado

19:00 – Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao

20:30 – Coro infantil & Coro Euskeria Sociedad Coral de Bilbao

22:00 – Orfeón San Antón Abesbatza

23:30 – Coral San Antonio de Iralabarri abesbatza

Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao Fundada en 1963 por el Maestro Josu Loroño. Orquesta única en su género por la exclusividad del repertorio, incluyendo música sinfónica clásica, internacional y vasca.

El Coro Infantil de la Sociedad Coral de Bilbao nace en 1984 impulsado por, el entonces director de la Coral de Bilbao, Gorka Sierra. En 1994 le cede la batuta a José Luis Ormazabal.

El Coro Euskeria se crea en 1985 como puente entre el coro de niños y niñas y el coro de adultos. Desde 2007 su director titular es Urko Sangroniz. Su repertorio varía desde el Renacimiento hasta la música actual.

San Antón Abesbatza-Orfeón San Antón nace en Bilbao en 1947 con el fin de fomentar la cultura y tradiciones de Euskal Herria, mediante la música coral vasca. Ha ampliado el repertorio tradicional incorporando obras clásicas de compositores mundialmente conocidos. Su director es Alfredo Hurtado de Saratxo.

La Coral San Antonio de Iralabarri fue fundada por Maite Zugazaga y Jordi Albareda en 1998, con el apoyo de la Comunidad Franciscana del barrio bilbaíno de Irala. Durante estos 21 años ha realizado importantes conciertos a nivel nacional e internacional.

2. FRAKTAL

Museo Vasco. 22:30 - 02:00 Hrs.

Performance que dibuja en las pareces del claustro del Museo Vasco una proyección cúbica que envuelve al público. Proyección de un objeto geométrico que se repite en diferentes escalas, perspectivas y colores mediante composiciones visuales generadas por matemática fractal.

Producción: Bertse Kolektiboa / IZAR BLUE

Equipo creativo-artístico que mediante nuevas tecnologías crea instalaciones atractivas. Formado por Koldo Belloso (visuales), Javier Letamendia (músca) y Txarly Marqués (producción).

Koldo Belloso, técnico y diseñador de iluminación. Con amplia trayectoria en el sector del espectáculo.

Javier Letamendia, músico, productor, Dj y formador, uno de los máximos responsables de la evolución de la música indie durante los últimos años.

Txarly Marqués desempeña labores de producción técnica y artística en las artes escénicas y eventos de diferente formato.

3. LOS EXTINTOS

Casco Viejo. 20:30 - 00:30 Hrs.

Espectáculos itinerante Los Extintos con la compañía Opakar. «Los Extintos» cuenta la historia de un personaje viejo y sabio que tiene la misión de proteger a criaturas en peligro de extinción.

Opakar

Opakar es el nombre de este nuevo viaje que comienza cargado de ilusiones renovadas y con una maleta de más de 17 años de experiencia. Con un estilo y sello propio y la intención siempre de sorprender e innovar en la época de la realidad virtual.

«Trabajamos juntando disciplinas artísticas, uniendo lo artesanal y las nuevas tecnologías». Opakar arranca con nuevos espectáculos sin conexión entre ellos. Descúbrelos y deja que tu imaginación te lleve a vivir nuevas aventuras y sorpresas.

4. UNIVERSE

Casco Viejo. 20:30 - 00:30 Hrs.

Espectáculo itinerante «Universe» con la compañía El Carromato.

«Universe» representa una alegoría a los diferentes elementos; el sol, la luna, los planetas, las estrellas…

El Carromato

El Carromato es una compañía profesional gaditana fundada en el año 2000 por su director Pascual Varo. Nace con el objetivo de producir espectáculos para la calle, cabalgatas y eventos especiales. Algunos de los espectáculos han sido representados en varios países de Europa y Asia, además de participar en importantes festivales, cabalgatas y circuitos teatrales de la geografía española.

Actualmente, trabaja en producciones en las que destaca el resultado de una línea de investigación del uso y control de la luz como componente principal del espectáculo.

5. EHUNDURA

Teatro Arriaga. 22:30 - 02:00 Hrs.

Mapping proyectado sobre la fachada del Teatro Arriaga inspirado en las texturas de Bilbao; el acero, la piedra, el verde de la naturaleza… conceptos que nos trasladan a la memoria visual colectiva de un país, el trabajo, la identidad, la vida y la fuerza de su gente.

Todo ello representado de forma dinámica e hipnótica en movimiento constante como el ciclo de la vida donde principio y fin se unen en un loop continuo.

Idea y concepto: DESILENCE

El acrónimo de Desilence es el santo y seña de identificación del dúo multidisciplinar formado por Tatiana Halbach y Søren Christensen, pareja de hecho establecida como una de las referencias más latentes de las artes visuales de Barcelona.

Sus trabajos plásticos se abren a un abanico de especialidades donde formas, texturas y colores conforman un conjunto indivisible que es su signatura.

6. AL OESTE DE LA RÍA

Calle Ripa & Villarías. 20:30 – 02:00 Hrs.

La banda «Al Oeste de la ría» se prepara para desplumar a los incautos forasteros que se acerquen al Saloon. Dinero, cartas y zarzaparrilla serán los ingredientes de un espectáculo de magia al más puro estilo del lejano oeste. ¿Te atreves a entrar

Sesiones de ilusionismo en Ripa y Villarías. En las calles adyacentes los magos llamarán también la atención del público.

Idea y concepto AKELAR

Con la idea de acercar la escena de la magia de cerca al público, Tor y Txoborro se rodean de las leyendas del lejano oeste para dar vida a una representación mágica.

El ambiente de los míticos salones del oeste, llenos de cartas, tramposos y timadores; es el escenario ideal para dar forma a este espectáculo.

Ficha artística

Intérpretes Txoborro, Tor & Alfonso Díez

Idea y guion Aitor Bilbao & Iñigo Gabilondo

Diseño y arte 44 Grapas

Dirección de arte Iban Gaztanbide

Ayudanta dirección arte Marta Gutiérrez Solana

Fotografía Oneka Tirado

Magos calle Villarías Imanol Ituiño, Juan Paños, Marsel

7. CALEIDOSCOPIO

Paseo del Arenal. 22:30 - 02:00 Hrs.

Un caleidoscopio para descubrir un universo mágico y cambiante se ha instalado en Gau Zuria.

El faro es una experiencia que funciona a diferentes escalas: de lejos es leído como un hito en el paisaje, un elemento de referencia. Con un código reconocible por el movimiento circular del haz de luz. De cerca es un objeto icónico que, a diferencia de los faros de señalización, esconde en su tripa un espacio mágico y cambiante que permite un viaje sensorial y visual.

Cuando se llega a un faro, el espectáculo no es el objeto, sino el paisaje. En el proyecto que se presenta, el espectáculo es el mundo interior que se genera: un calidoscopio de grandes dimensiones con el que el público interactúa y que aprovecha la rotación de la cabeza óptica del faro para hacer girar los espejos superiores en un movimiento sinfín.

Conceptualización y diseño QUERALT SUAU

Queralt Suau trabaja desde 2005 en el campo de la arquitectura efímera, la escenografía y el diseño expositivo. Ha desarrollado espacios escénicos para televisión, teatro y eventos, instalaciones artísticas y diseño de exposiciones tanto efímeras como fijas, desde la conceptualización hasta la ejecución.

8. MARGO BIZIAK

Ayuntamiento. 22:30 - 02:00 Hrs.

Un sistema combinado de dibujo y proyección coloreará en directo la fachada del Ayuntamiento de Bilbao.

Ilustrador PAUL CABALLERO

Idea & técnica Star Lan

El Ayuntamiento de Bilbao será un lienzo en blanco, en el que el ilustrador bilbaíno Paul Caballero «pintará» la fachada en directo mediante una producción conjunta de mapping e ilustración interactiva: trazos, coloreado y retoques finales irán descubriendo un asombroso diseño final. La ilustración estará acompañada de una banda sonora.

Paul Caballero

Formado en Bellas Artes por la UPV-EHU y especializado en ilustración y animación en ESDIP Madrid. Ha trabajado como ilustrador para Athletic Club, Aste Nagusia, Euskaltel, Puente Bizkaia, Smithsonian de Washington, Basque Team, Bilbao Dendak y Ayuntamiento de Bilbao.

9. KOLOREZKO KIMUAK

Campo Volantín. 22:30 - 02:00 Hrs.

Tulipas made in Bilbao se han instalado este año en los árboles del Paseo del Campo Volantín.

Producción FUNDACIÓN BILBAO 700-III MILLENIUM FUNDAZIOA

«Kolorezko kimuak» es una instalación ideada, producida y ejecutada por la Fundación Bilbao 700-III Millenium Fundazioa con la colaboración del establecimiento Tejidos Matías. Una performance formada por unas 100 tulipas diseñadas y fabricadas con series de tejidos y estampados diferentes para Gau Zuria.

Una instalación que se ha adaptado a diferentes espacios de la villa. Este año el bodegón de tulipas Kolorezko Kimuak se instala en el Campo Volantín. Trazando el trayecto entre las instalaciones del Ayuntamiento y el juego interactivo Gran Arcade, que se proyectará sobre la fachada del edificio Albia.

10. GRAN ARCADE

Edificio Albia. 22:30 - 02:00 Hrs.

Juego de Tetris interactivo sobre la fachada del edificio Albia que podrás jugar desde el Campo Volantín.

Idea y técnica IÑAKI GARCÍA

Tarima Soluciones Técnicas Creativas

«Gran Arcade» nos propone un juego, un reto interactivo para quienes quieran participar en esta propuesta. Prueba a componer figuras, giros, composiciones y secuencias infinitas basadas en unos de los juegos más populares de todos los tiempos. Hazlo antes que tu contrincante, en uno de los tableros de juego más grande instalado al lado de la Ría. El premio es la satisfacción de gozar con esta experiencia única.

Iñaki García Uno de los fundadores de la Antzerki Eskola de Basauri. Dedicado al teatro, la televisión y el cine, creó la empresa Tarima Soluciones Técnicas Creativas, al servicio de producción técnica para espectáculos de todo tipo y eventos en general, ha sido galardonada con el Premio de la Asociación de Distribuidores y Gestores de Artes Escénicas en 2018.

11. FRONTIER

Plaza de la Convivencia. 22:30 - 02:00 Hrs.

Instalación que cuestiona nuestras nociones de las fronteras e interpretación de la realidad mediante luz y sonido.

«Frontier» es una instalación que cuestiona sobre nociones de fronteras e interpretación de la realidad. El público está frente a un objeto brillante que se refleja en el agua. En principio su forma es geométrica, pero estas formas van evolucionando lentamente a más orgánicas. La superficie reflejada comienza a interactuar con estas figuras y transforma físicamente su mensaje.

Este estanque de agua oscuro y orgánico interactúa con su entorno. Las formas se convierten en ondas, las luces se convierten en vibraciones. Los objetos ordenados se vuelven desordenados…Un diálogo comienza entre el orden y el desorden, la realidad y su interpretación.

Idea original ENCOR STUDIO

Estudio fundado por los artistas suizos Mirko Eremita, David Houncheringer, Valerio Spoletini y Manuel Oberholzer y representado por la galería Madé/París. ENCOR explota las bases intrínsecas del arte gráfico, remodelando formas primitivas, fuertes y simbólicas, inspiradas en la arquitectura, en las matemáticas y en vibraciones sonoras.

Su trabajo está pensado en términos de volumen y de una forma escalable. Cada pieza está basada en el principio rector que ordena que la mente perciba el trabajo en su temporalidad global, desde sus orígenes hasta sus objetivos, con un hilo común de luz que se entreverá de múltiples maneras en cada uno de sus proyectos.

12. ARGIZKO IZAKIAK

Calle Uribitarte. 22:30-02:00 Hrs.

Esas siluetas pequeñas y luminosas que vemos en los semáforos se han cansado de habitar en un pequeño cuadrado, por eso van a dar el salto al espacio exterior.

«Argizko izakiak» son esas siluetas pequeñas y luminosas que vemos a diario en los semáforos de Bilbao. Están cansadas de habitar en un pequeño cuadrado, por eso van a dar el salto al espacio exterior, allí interactuarán con los elementos urbanos creando situaciones insólitas. Es una instalación video-mapping divertida de Logela Multimedia.

Idea y producción LOGELA MULTIMEDIA

Logela convierte las producciones digitales en espectáculos en directo. En este proceso laboral trabaja diversas disciplinas: animación, interacción, diseño, música…

A lo largo de su trayectoria ha producido, de media, un espectáculo al año.

Asimismo, también ha realizado diversos trabajos relacionados con el arte digital. Non demontre (2000), Link Concert (2002), Ohe handi bat (2003), Klonk (2005), Mokaua (2006), Taupadak (2007), Papiro…flexia (2008), Anaki (2009), Scattered (2009), Next in line (2010), The Voyage (2012) mapping y danza dentro del festival «London 2012 festival. Cultural Olympiad», Atera doa (2012), Broken (2013), Divenire (2013), Olatu zuria (2014), Barbantxo (2014), Ametsak marrazten (2015), Nagare (2015), Trabajos audiovisuales de las ediciones 2001-2018 del festival BreakOnStage», entre otros.

13. NEFELIBATA

Paseo Uribitarte. 22:30 - 02:00 Hrs.

Instalación generadora de secuencias lumínicas producidas por una banda sonora creada para la ocasión.

Espacio sonoro TRAKKEN STUDIO

Idea original y producción TARIMA SOLUCIONES TÉCNICAS CREATIVAS

El significado de Nefelibata en el diccionario es: Dicho de una persona soñadora: que no se apercibe de la realidad. «Nefelibata» es un sueño donde el público se aleja durante unos momento de la realidad a través del concierto audiovisual que compone una cúpula formada por esferas que se iluminan y bailan siguiendo una partitura musical compuesta para la ocasión.

Es una ensoñación por medio de la participación de las personas usuarias dentro de la instalación, dejándose provocar una experiencia única, donde los reflejos y juegos de espejos instalados ayudan a conseguir este viaje onírico.

Tarima Soluciones Técnicas Creativas

Propone el valor añadido del arte en el espectáculo donde los nuevos lenguajes estéticos y la digitalización de los mismos (interactuación, videoarte, inmersiones 3D, realidad virtual, arquitectura y escultura efímera…) son protagonistas para el disfrute del público que busca participar en una experiencia única y personal.

Trakken Studio

Tracken studio desarrolla y produce contenido audiovisual en coproducción y proyectos de creación propia, principalmente vinculados al mundo del entretenimiento. Realiza motion graphics, animación 2D y 3D, efectos visuales, post-producción y contenido audiovisual para proyectos y exposiciones.

14. STEPS OF FAITH

Edificio Ensanche. 22:30 - 02:00 Hrs.

Instalación inmersiva de luz y sonido donde el público puede atravesar un río virtual de luz.

«Steps of Faith» es una instalación inmersiva de luz y sonido, con elementos físicos y virtuales, de duración ilimitada y generada en tiempo real. Se deja contemplar y escuchar desde cualquier lugar externo a su superficie de proyección, pero invita (desafía) al espectador a atravesar su corriente sobre una serie de pasarelas o mojones, caminando sobre un río de luz digital.

La corriente de «Steps of Faith» muta y cambia a lo largo del tiempo, sin ser nunca idéntica ni repetirse, pudiendo cambiar su dirección, velocidad e intensidad. «Steps of Faith» invisibiliza al humano que la atraviesa rodeándolo de luz y sonido, permitiéndole experimentar de manera intima el acto de cruzar un territorio desconocido en perpetuo cambio.

Idea original PATXI ARAUJO

Proviniendo de la práctica de las Bellas Artes, su trabajo se desarrolla en el territorio de la poética de los nuevos medios, como una coartada estética para hacer frente a lo tecnológico digital. Sus primeros trabajos fueron incursiones en el territorio de la interacción y la tecno magia. También ha desarrollado espacios, objetos y temas basados en la investigación del concepto de interfaz.

Su investigación actual se centra en entidades de software y entornos físicos, en torno al concepto de humano y naturaleza a través de cuerpos, percepciones y metáforas relacionadas con la programación, la vida artificial o la simulación.

15. GNOMOS

Sede Mutualia. 22:30 - 02:00 Hrs.

Un bosque mágico se ha instalado en el pequeño jardín de Mutualia.

Producción FUNDACIÓN BILBAO 700-III MILLENIUM FUNDAZIOA

El jardín de la sede de Mutualia, en pleno corazón de Bilbao, se convierte en lugar elegido por estos seres fantásticos. Dotados de singular astucia, entre las ocupaciones de los gnomos están la custodia de tesoros subterráneos y el cuidado de metales y piedras preciosas. Y también se encargan de ayudar a todos los animales del bosque. Simpáticos y sabios, los gnomos del bosque son conocidos también por su bondad y amabilidad, aunque recelan de ser vistos.

¿Se dejarán ver las noches del 14 y 15 de junio?

16. BIDE URDINA

Peatonal Calle Ercilla. 22:30 - 02:00 Hrs.

Las farolas de la peatonal de la calle Ercilla se transforman y se visten de color para conmemorar el aniversario de la villa.

Producción FUNDACIÓN BILBAO 700-III MILLENIUM FUNDAZIOA

Un camino que ejemplifica el recorrido repleto de actividades y espectáculos propuesto por la Fundación Bilbao 700 para celebrar el aniversario de la Villa.

Una pequeña y coqueta muestra en la calle de lo que representa Gau Zuria. Un punto de luz en el intenso camino para recorrer en dos noches mágicas.

Un azul entre azul noche y azul Bilbao.

17. SFERA

Azkuna Zentroa. 22:30 - 02:00 Hrs.

Gran esfera de luz sincronizada con una composición sonora que crea reflejos hipnóticos y sorprendentes, visibles desde diferentes ángulos.

«Sfera» es una instalación lumínica con forma de cúpula creada a partir de 315 bombillas vintage de LED de bajo consumo, controladas en tiempo real de manera individual y sincronizada con sonido generativo cuadrafónico.

La tecnología de hardware queda oculta e invisible bajo una superficie reflectante de espejos que deja entrever al visitante la esfera completa (la real más la reflejada verticalmente) y que crea hermosos juegos de reflexiones desde diferentes ángulos y puntos de vista. La instalación lumínica reacciona al sonido creando efectos de gran belleza e impacto visual gracias a su diseño vintage y una gran componente tecnológica que no deja indiferente al visitante.

De esta pieza destaca la integración de la luz y sonido trabajados como un único elemento. La composición musical y el diseño sonoro tienen gran presencia en esta instalación, generándose en perfecta sincronización en tiempo real con la luz, y creado a partir de programación algorítmica.

Idea y concepto MID STUDIO

MID es un estudio de interacción entre tecnología y diseño especializado en ingeniería, diseño interactivo y nuevos medios. Los orígenes de MID se encuentran en el centro de producción de artes Hangar, un punto de encuentro para profesionales creativos, artistas, programadores y diseñadores.

18. RYTHMUS

Plaza Indautxu. 22:30 - 02:00 Hrs.

Instalación interactiva que recrea el latido del corazón de dos personas conectadas cada a cara a una red circular de tótems de luz.

En «Rythmus», la mano, y por extensión el cuerpo, es el medio para conectarse con nuestro ritmo biológico y con la escultura circular interactiva. «Rythmus» es una instalación que materializa el latido del corazón de dos personas que están conectadas, cara a cara, a una red circular de tótems de luz interactivos.

Estos tótems de luz «viven» en relación con el ritmo cardíaco del público. Una colección de imágenes interactivas, basada en la noción de representación del ritmo cardíaco se desarrollará y evolucionará de acuerdo con las concordancias y diferencias de los latidos del corazón de las personas usuarias.

Idea original STUDIO CHEVALVERT

Estudio de diseño visual cofundado por Patrick Paleta y Stéphane Buellet en 2007. Chevalvert ha estado desarrollando un enfoque «orientado a objetos», influenciado por la cultura del código y el crecimiento Do It Yourself. Denomina a esta práctica «diseño visual orientado a objetos».

Los proyectos del estudio fluctúan entre un objeto físico, una instalación multimedia y una creación de diseño gráfico. Inventa espacios visuales, mecanismos poéticos e imágenes tangibles.

19. JARDÍN DE MEDIANOCHE

Parque de la Misericordia. 22:30-02:00 Hrs.

Luces, sonido y una experiencia sensorial en el Parque de la Misericordia de Bilbao.

Antiguas leyendas que nos recuerdan otros tiempos en los que hablábamos con la naturaleza; seres que aparecen y desaparecen con el parpadeo de los ojos; mensajes escondidos que nos invitan a explorar y descubrir cosas, y aguas luminosas que nos permiten entrever destellos de magia inesperados… bienvenidos al «Jardín de medianoche», donde la noche es para los y las de la noche…

Diseño y producción GHEADA

Gheada es un estudio audiovisual afincado en Bilbao formado por artistas y creativas con más de una década de experiencia en el mundo audiovisual, que decidieron combinar sus respectivos conocimientos y experiencias y formar un estudio audiovisual propio.

Bajo el nombre de Gheada desarrollan trabajos en artes visuales, creación de contenidos y entretenimiento inmersivo. Motion graphics, títulos de apertura, visuales, vídeo en directo y producción de contenido original son algunos de los campos en los que se desenvuelven.

20. ARBORIA

Parque Casilda Iturrizar.

14 Junio 18:00 – 02:00 Hrs. / 15 Junio11:00 – 14:00 & 18:00 – 02:00 Hrs.

Estructura de luz hinchable. Arboria es un viaje al Edén, un pasaje a la arcadia del paraíso perdido.

Estructura de luz hinchable. Los árboles están presentes en formas estructurales y en los motivos gráficos dibujados en las superficies.

Quien entre en la instalación llegará al primer árbol de tres dimensiones – una combinación de conos y esferas ensambladas para componer un tronco brillante y luminoso que despliega sus ramas encima de sus cabezas.

Tres de estas estructuras en forma de árbol triangulan el domo central cuya cúpula de 10 metros de altura se inspira de la Chapter House of York Minster. En ella uno puede apreciar la interpretación de los vitrales góticos originales y las columnas que culminan en un entramado de arcos vibrantes.

El paisaje sonoro de Arboria se origina en la selva ecuatoriana donde la compositora y captadora de sonidos ecológica Alice Eldrige (ecila.org) grabó para monitorizar la biodiversidad.

Compañía ARCHITECTS OF AIR

La primera reacción del publico al visitar nuestras Luminarias es a menudo maravillarse ante la inesperada belleza de la luz.

Desde 1992 más de tres millones de visitantes en los cinco continentes han recorrido las monumentales instalaciones de la compañía Architects of Air, sumergiéndose en el color radiante que se produce por la luz filtrada por las paredes y los techos.

El fundador y diseñador de la compañía, Alan Parkinson, se inspira en la naturaleza, la geometría pura, las arquitecturas góticas e islámicas.

21. 7MINUTU

Pérgola Casilda Iturrizar.

SOFÁ RADIOFÓNICO: 14 Junio 18:00 – 22:15 H. / 15 Junio 12:00 – 22:15 H.

NANOTEATRO: 22:30 – 02:00 H.

Espectáculo performativo que cuenta siete historias relacionadas con la villa.

Piezas de nanoteatro en las que el público disfrutará de una experiencia íntima de la mano de personajes representativos de Bilbao. 7 sofás, 7 personajes y 7 historias para conocer algunas curiosidades de la villa de Bilbao.

La pérgola del parque de Doña Casilda será el escenario de esta instalación en la que se podrá disfrutar de las voces de estos sofás durante el día para recibir a sus respectivos personajes durante la noche.

Siete píldoras contadas por siete actores y actrices que ofrecerán a quien quiera sentarse con ellos una experiencia única.

Durante el día el público podrá disfrutar la opción del sofá radiofónico que estará abierto el 14 de junio de 18:00 a 22:15 y el 15 de junio de 12:00 a 22:15. A partir de las 22:30 arrancarán las actuaciones de nanoteatro.

Diseño de la idea LA DRAMÁTICA ERRANTE (Ane Pikaza & María Goiricelaya)

Producción Fundación Bilbao 700-III Millenium Fundazioa

La Dramática Errante es el nombre que adoptan María Goiricelaya y Ane Pikaza para designar su sello artístico. Miembros estables de KABIA TEATRO, donde trabajan desde 2007 como actrices e investigadoras, hace dos años dan el salto a la creación de sus propias piezas.

Con el fin de afianzar su propia forma de contar historias, y tras el éxito de sus últimas producciones, LA DRAMÁTICA ERRANTE se alza como la compañía desde la que estas dos creadoras vascas quieren dar forma a sus trabajos escénicos.

22. EUTERPE

Museo de Bellas Artes de Bilbao.

PASES: 22:30, 23:15, 00:00, 00:45 Hrs.

Coreografía creada para el entorno de la escultura Euterpe, a partir de materiales de la pieza The Big Game. Apertura gratuita del museo de 21:00 a 00:00 Hrs.

Intervención coreográfica creada específicamente para el entorno de la escultura Euterpe, situada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, a partir de materiales de la pieza The Big Game.

Lokke | Olatz de Andrés

Después de un recorrido como bailarina y coreógrafa, Olatz de Andrés crea la compañia Lokke, una estructura para el desarrollo coreográfico. Lokke es un lugar imaginario donde habitan los posibles. La búsqueda en sus propuestas artísticas se focaliza en crear situaciones coreográficas no cotidianas, relacionar la quietud con el movimiento y jugar con la tension que existe entre lo individual y lo colectivo.

Algunas de sus creaciones son: The Big Game (2019), Eu Sou Passageiro (2018), The Endgame (2016), The Game (2015), Bardo (2015), Esfera (2015), El Cielo Ahora (2014), Privolva Landing (2013), Privolva (2011), dA CAPO (2009), Yo soy una cosa que dura (2007).

Estos trabajos se han presentado en Euskadi, España, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia.

Ficha artística:

Dirección: Olatz de Andrés

Creación e interpretación: Robert Jackson, Pilar Andrés, Natalia G. Muro, Olatz de Andrés

Vestuario: Xabier Mujika

onido: Marc Cano

Fotografía: Jesús Robisco

23. IBERDROLA A RITMO DE JAZZ

Atrio Torre Iberdrola.

PASES: 22:30; 23:15; 00:00; 00:45 Hrs.

Iberdrola te invita a disfrutar de la actuación de Joshua Edelman. Sweet Jazz Delicacy.

Con el sabor y el más puro estilo Cool Jazz, el pianista neoyorkino Joshua Edelman, nos transporta al Nueva York de los años 50 en un homenaje a una época de enorme creatividad, inspiración y exquisitez musical que trascendió fronteras.

Una puesta en escena que quiere rescatar, recordar y hacernos disfrutar de la maravilla y sencillez de las líricas baladas íntimas de toda la vida. Una experiencia inolvidable.

Joshua Edelman piano y dirección.

Yelsy Heredia contrabajo.

Saúl Santolaria voz y guitarra.

Charles Cooper saxofón.

Ana Sagastizabal voz.

Lara Sagastizabal voz.

24. INDALA

Guggenheim Bilbao Museoa. Solo 15 de Junio, Sábado

PASES: 21:30, 22:30, 23:30, 00:30 Hrs.

Fusión de danza urbana y contemporánea en el Atrio de Guggenheim Bilbao Museoa, en el marco del programa TopARTE. Apertura gratuita del museo de 21:00 a 01:30 Hrs.

«Indala» es una pieza de danza contemporánea que parte de una investigación sobre el objeto en relación al ser humano y el simbolismo. Establece una conexión entre el ser humano en los ritos y cómo éstos constituyen una defensa instintiva del propio ser frente al desarrollo unilateral de la inteligencia y su influjo antisocial.

Compañía David Ventosa

Los integrantes de la compañía son bailarines formados en danzas urbanas, danza contemporánea y artes circenses. Con la colaboración de Logela Multimedia redundan en una experiencia creativa singular y potente que atrapa a todos los públicos.

Reconocimientos:

– 1er Premio en el Certamen Internacional «Urban-Facyl» del Festival de Artes de Castilla y León. (Salamanca, Mayo 2018).

– 1er Premio en el certamen de jóvenes creadores de Madrid (noviembre 2018).

25. SUSTRAIETATIK

Universidad de Deusto. 20:30 - 00:30 Hrs.

Actuaciones de diferentes manifestaciones artísticas en el claustro de la Universidad de Deusto: Xabi Solano, Elirale, Pauline & Juliette, Gari, Dantzaz konpainia, Ortzi Akosta eta Maren.

Viernes 14 de Junio:

1 Pase: 20:30 Bihotz (Elirale) / 20:50 Pauline & Juliette / 21:25 Begiradak/ 21:45 Xabi Solano

2 Pase: 22:45 Bihotz (Elirale) / 23:05 Pauline & Juliette/ 23:40 Begiradak / 00:00 Xabi Solano

Sábado 15 de Junio:

1 PASE: 20:30 UNE (Dantzaz) / 20:50 Maren/ 21:25 Ortzi + Hutsun / 21:45 Gari

2 PASE: 22:45 UNE (Dantzaz) / 23:05 Maren / 23:40 Ortzi + Hutsun/ 00:00 Gari

Músicos, bailarines y artistas circenses se unirán en Gau Zuria, con propuestas artísticas enraizadas en nuestro territorio, con los brazos abiertos al mundo y dotadas de una mirada contemporánea.

Xabi Solano

Creador con presencia en el panorama musical vasco durante las dos últimas décadas. Trikitrilari de formación, ha explorado la senda de la fusión. En Gau Zuria le acompañan Kris Solano, Arkaitz Miner y bailarines de la Compañia Aukeran.

Compañía Elirale

Compañia de danza creada por la coreógrafa de Donibane Lohitzune Pantxika Telleria en 2001. Es la compañía de danza más conocida de Iparralde y referente en Francia. Chloé Sindera y Oihan Indart son los interpretes de la obra Bihotz2, dirigida por Telleria.

Pauline eta Juliette

Pauline Junquet, de Kanbo y Juliette Alfonso, de Itsasu, han logrado la admiración del público de Iparralde y en la actualidad difunden su música con éxito por Hegoalde. Han publicado su primer disco «Hegaldaka» en la discográfica Agorila.

Circo Begiradak

El artista circense internacional Ortzi Acosta ha trabajado en más de 1.500 representaciones con el Circo del Sol. Ha presentado junto a Sara Álvarez su nuevo espectáculo en Dferia. En él, se unen el equilibrio, la fuerza, el ritmo, los sentimientos y las miradas.

Gari

Gari (Iñaki Igon Garitaonandia), bilbaino nacido en Gipuzkoa y en el mundo de la música desde la década de los 80. Presentará su último trabajo «Beste denbora batean» en Gau Zuria junto a dos miembros de su banda «Maldanbera».

Une Dantzaz Konpainia

La Compañía lleva 10 años renovando el paisaje coreográfico invitando a sus proyectos a profesionales de renombre internacional. En esta ocasión han trabajado con la australiana Janis Claxton, creadora de las piezas «Pop Up Duets» y «Enclosure».

Maren

Una voz que suena cercana, agradable, llena de emoción y ternura. Viene de Gallarta y aunque no llega a la mayoría de edad, transmite todos los valores de las nuevas generaciones. Se dio a conocer en el programa de Tele5 La Voz Kids.

26. IPURTARGI TXALAPARTARIA

Bizkaia Aretoa UPV/EHU. 22:30 - 02:00 Hrs.

Instalación interactiva lumínica y sonora con escenas de luz generadas con la manipulación de una txalaparta.

Contenido formal y tecnológico ALUMNADO MÁSTER DE ARTE CONTEMPORÁNEO TECNÓLOGICO Y PERFORMATIVO (ACTP)

Idea original FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UPV/EHU

«Ipurtargi Txalapartaria» (Luciérnaga Txalapartari) es una Instalación interactiva lumínica y sonora que iluminará las cristaleras del Edificio Bizkaia Aretoa. Ipurtargi

Txalapartaria responde a las acciones que el propio espectador genera al tocar la Txalaparta con las Makilas. Quienes participen en Gau Zuria, al tocar una Txalaparta situada al otro lado de la calzada, en la salida de la pasarela de Padre Arrue, interactuará en directo con los efectos lumínicos y sonoros, creando respuestas sonoras y visuales, que se verán reflejadas en los pasillos acristalados del edificio.

IKERSOINU (GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA UPV/EHU)

Josu Rekalde

Artista multidisciplinar y profesor catedrático de arte y tecnología de la Universidad del País Vasco. Dirige el grupo de investigación IKERSOINU cuyo objetivo es el acercar el arte sonoro al espacio artístico profundizando en una escucha consciente. Su trabajo creativo se ha desarrollado en el campo de la instalación interactiva y el sonido.

Enrike Hurtado

Estudió en el Departamento de Arte y Tecnología de EHU / UPV en Leioa, donde trabaja como profesor. Miembro del grupo IKERSOINU, donde ha realizado una extensa investigación sobre el desarrollo de software de creación de música experimental.

27. SUGARRAK

Entre Pasarela Arrupe y Puente de Deusto.

PASES: 22:30, 23:30, 00:30 Hrs.

Un ballet de llamas instalado entre pasarela Arrupe y puente de Deusto servirá de escenario para dar entrada a un Dragón a la ciudad de Bilbao.

Las llamas danzarán a lo largo de los 180 metros de escenario instalados en la Ría. Tres espectáculos con tres bandas sonoras se sucederán a lo largo de la noche, mientras el Dragón alterna su cálido escenario con la solitaria Ría de Bilbao por la que paseará sorprendiendo así al público que encuentre a su paso.

Idea y creación GROUPE F

Groupe F es una estructura de producción que diseña y produce espectáculos pirotécnicos y obras teatrales al aire libre. Su capacidad para reunir equipos multidisciplinares muy comprometidos con la realización artística y técnica de las obras les permite realizar grandes proyectos originales en las mejores condiciones.

Groupe F tiene una herramienta de producción y realización integrada, única en el mundo del espectáculo en espacio público.

Durante veinte años han desarrollado nuevos lenguajes artísticos y herramientas de expresión originales.

28. ITSASARGIAK

Muelle Evaristo Churruca Kaia. 22:30 - 02:00 Hrs.

Farolas del alumbrado público de Bilbao se visten de colores en Abandoibarra.

Farolas de alumbrado público se visten de colores con un sistema de instalación de filtros para que ni Abandoibarra ni la Ría pasen desapercibidas.

Paseamos y nos fotografiamos ante una alineación de farolas de alumbrado público de la ciudad que se han vestido de gala para la ocasión. Un punto de inflexión en el recorrido de Gau Zuria para tomar fuerzas, como punto de partida o como bifurcación para escoger ente las más de 30 instalaciones, actividades y espectáculos. Las farolas del Muelle Evaristo Churruca anuncian la llegada de GAU ZURIA a Bilbao.

Producción FUNDACIÓN BILBAO 700-III MILLENIUM FUNDAZIOA

29. THE LAKE OF LIGHT

Estanque Palacio Euskalduna. 22:30-02:00 Hrs.

Espectáculo que ofrece una experiencia única que combina hermosos efectos de luz y composiciones de sincronización con iluminación general y sonido envolvente.

«El lago de la luz» es una instalación de luz y sonido creada por MID Studio con la colaboración de Xevi Bayona para un espacio público, como un lago o un canal.

Un grupo de barcos pequeños se transforman en la plataforma de la obra. Una hermosa instalación con luces dinámicas y reflejos del agua. Mediante el uso de las tecnologías de iluminación artística y el software más avanzado, el objetivo de esta instalación es transformar el marco del agua en un hermoso paisaje lleno de poesía, que atravesará diferentes estados.

El espectáculo ofrece una experiencia única que combina efectos de luz y composiciones de sincronización de los barcos. La banda sonora se ha compuesto y creado especialmente para este espectáculo y combina elementos orquestales sinfónicos con arreglos de producción de música electrónica.

Dirección técnica y creativa MID Studio

MID es un estudio de interacción entre tecnología y diseño especializado en ingeniería, diseño interactivo y nuevos medios. Los orígenes de MID se encuentran en el centro de producción de artes Hangar, un punto de encuentro para profesionales creativos, artistas, programadores y diseñadores.

Este background, al que hay que sumar la experiencia adquirida por el equipo de gestión, ha permitido a MID convertirse en un estudio plenamente consolidado.

30. FANTASTIC PLANET

Palacio Euskalduna. 22:30-02:00 Hrs.

Grandes figuras de luz iluminadas invaden la azotea del Palacio Euskalduna de Bilbao.

Desde lejos dará al público la impresión de que estos gigantes acaban de aterrizar y están explorando tranquila y gentilmente nuestro planeta fantástico.

La inspiración para esta instalación de luz ha sido tomada de la película checa / francesa de 1973 La Planète sauvage. Esta película de ciencia ficción de Stop Motion, muestra una historia ambientada en un futuro lejano en un mundo de humanoides gigantescos y donde los seres humanos son una raza salvaje.

Diseño y producción PARER STUDIO

Amanda Parer, es una artista australiana que comenzó su carrera artística como pintora y escultora en Sydney y que actualmente reside en Tasmania.

Inspirada en el dramático paisaje de Tasmania, la obra de Parer busca explorar el mundo natural, su fragilidad y el papel de la humanidad en su seno. El público que visita una de sus efímeras instalaciones artísticas acaba seducido por el juego de escalas, luz, oscuridad, drama y humor.

Los gigantes de las creaciones de Parer Studio se alzan imponentes y estimulan la imaginación ofreciendo un espacio para que reflexionemos sobre nuestra relación con el mundo natural.

Las instalaciones de arte de Parer Studio han estado exhibiéndose en más de 100 ciudades de todo el mundo capturando la atención del público y de los medios de comunicación allá donde van.

@parerstudio, #parerstudio, #intrude, #amandaparer

31. FERIA DE LOS INVENTOS

Museo Marítimo Ría de Bilbao. 20:30 - 00:30 Hrs.

Instalación de diferentes inventos y máquinas científicas, que van desde la ciencia recreativa, el magnetismo y la electricidad, hasta los inventos del telégrafo, la radio, la continuidad y la energía.

Diseño y producción Civi-Civiac Producciones

Feria de los inventos es un espacio de fantasía, que roza lo irreal, transformando espacios en lugares fantásticos, gracias a los diferentes elementos escenográficos, que ambientados en el modernismo, transportan al público, a un viaje y aventura del pensamiento, estimulando la curiosidad y la creatividad. La ciencia y los inventos son los grandes protagonistas en esta instalación.

La propuesta plástica está ambientada en la esencia de una época, que, por sus descubrimientos, viajes e inventos, no dejó de sorprender al mundo. Civi-Civiac Producciones

Este año 2019, Civi-Civiac Producciones, S.L., cumple 2 décadas en el mundo de las artes escénicas, en las cuales ha creado 22 espectáculos, con más de 4.000 funciones realizadas, en los festivales más importantes a nivel nacional e internacional, cosechando diversos premios internacionales, como primer premio en el Campeonato del Mundo de Street Magic.

Su creador y director, Ismael Civiac, desafía al nuevo siglo con un moderno y renovado concepto de magia: utilizar al máximo los elementos y recursos teatrales y mezclarlos con el ilusionismo.

Plano de la Noche Blanca de Bilbao en 2019