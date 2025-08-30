El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista general este jueves de la piscina de El Fango, en el barrio bilbaíno de Rekalde. Efe

El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado

El informe de la autopsia practicada al pequeño lo confirma

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:32

Un niño de 11 años que formaba parte de un grupo infantil de menores de origen chino procedentes de Valencia, es la última víctima de ... un ahogamiento en Bizkaia. El menor murió ahogado en las piscinas municipales de El Fango, ubicadas en el barrio de Rekalde, según el informe de la autopsia practicada al pequeño. Todo sucedió después de comer, sobre las cuatro y media de la tarde, del pasado día 10 de agosto. Testigos aseguran que un bañista se percató de que el menor estaba flotando en la pileta. Le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y fue trasladado al hospital de Cruces, donde permaneció tres días en la UCI hasta que falleció.

