El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado

Un niño de 11 años que formaba parte de un grupo infantil de menores de origen chino procedentes de Valencia, es la última víctima de ... un ahogamiento en Bizkaia. El menor murió ahogado en las piscinas municipales de El Fango, ubicadas en el barrio de Rekalde, según el informe de la autopsia practicada al pequeño. Todo sucedió después de comer, sobre las cuatro y media de la tarde, del pasado día 10 de agosto. Testigos aseguran que un bañista se percató de que el menor estaba flotando en la pileta. Le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y fue trasladado al hospital de Cruces, donde permaneció tres días en la UCI hasta que falleció.

La Ertzaintza había abierto una investigación sobre lo ocurrido en el polideportivo de El Fango ese 10 de agosto, después de que el Ayuntamiento de Bilbao no aceptara de inicio la tesis del ahogamiento. La concejala de Seguridad, Amaia Arregi, aseguró tras el suceso que era «demasiado pronto» para determinar lo ocurrido y si «hay responsabilidades o no» en relación al fallecimiento del menor. Durante la rueda de prensa donde presentaba el dispositivo de seguridad de Aste Nagusia, Arregi eludió «hacer valoraciones sobre cuestiones que están siendo estudiadas y que se analizarán al dedillo» e indicó que habrá que ver «la cadena de hechos. Una vez que se haya estudiado todo, tanto por Bilbao Kirolak como por testigos, se verá cuál es la conclusión». La concejal precisó que la investigación la estaba realizando la Ertzaintza y la Policía Municipal no tenía acceso al informe.

Según ha podido saber este periódico, el informe de la autopsia practicada al pequeño confirma que la causa de su muerte fue un ahogamiento, por lo que a partir de ahora se abre un período en el que la investigación policial deberá determinar si hubo algún tipo de neglicencia en la actuación del personal de salvamento y socorrismo presente en las piscinas municipales de El Fango en el momento del suceso.

Los hechos ocurrieron durante la calurosa tarde del domingo en el barrio de Rekalde. Sobre las 16.30 horas, varios testigos dijeron que el chico estaba flotando en el agua y que fue un usuario el que se percató y lo sacó de la piscina, un relato que coincidía con el trasladado por varias fuentes policiales a este periódico. Sin embargo, el Ayuntamiento de Bilbao puso en duda esta versión y pidió tiempo para investigar.

Se vivieron momentos de mucha tensión, tanto en los primeros minutos, mientras una bañista le realizaba la reanimación cardiopulmonar, como después con la llegada de los efectivos sanitarios que intentaban salvarle. El menor fue trasladado al hospital de Cruces en estado muy grave. La piscina estaba en aquel momento abarrotada de personas, muchas de ellas niños, en una jornada en la que se superaron los 35º. Todos los presentes quedaron sobrecogidos.

Cierre temporal

«Fue una locura. Espero no vivir otro día así», comentaba al día siguiente el responsable del bar que da servicio a estas piscinas y a todo el polideportivo de Rekalde. Al desvanecimiento del niño le siguieron varios episodios de personas que sufrieron indisposiciones. Una de las pequeñas a las que asistieron, añadieron desde el establecimiento, «era la hermana del crío al que le estaban reanimando».

Otros dos menores del mismo grupo también tuvieron que ser trasladados a Cruces por sufrir «mareos y golpes de calor», según confirmaron fuentes de Bilbao Kirolak, la sociedad municipal que gestiona las instalaciones del polideportivo de Rekalde, un complejo deportivo del que forman parte las piscinas de El Fango. Como marca el protocolo en estos casos, evacuaron a la gente que se encontraba allí y cerraron las instalaciones tras el suceso durante varias horas.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, lamentó la «triste noticia». «Lo sentimos mucho. Por él, su familia y su colectividad. La vida es, a veces, muy injusta. Y más si se corta de raíz a una edad tan temprana. Una tragedia. Goian Bego», publicaba en su cuenta de «X». También la Diócesis de Bilbao mostró su pesar por el fallecimiento. «Nuestras condolencias y cercanía a la familia del niño que residía en Barakaldo. Extendemos el pésame a la comunidad católica china de Bizkaia que celebra en la parroquia del Carmen. La diócesis se une en oración a ellos. Goian bego!».