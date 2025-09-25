San Miguel arranca sus fiestas este fin de semana en Basauri hasta el 5 de octubre Entre los conciertos que dio a conocer la asociación cultural Mikelats destaca la banda tributo 'Spring's Team', con Manel Fuentes al frente

San Miguel calienta motores para dar comienzo a sus fiestas desde este fin de semana hasta el domingo 5 de octubre. El pregón tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 19.00 horas en el parque Pinceles a cargo de la cuadrilla 'Txitxi crew'. Durante todas las fiestas, asimismo, tendrán lugar numerosas activiaddes como la X 'Marcha cicloturista' en apoyo a la asociación Adela en su lucha contra la ELA, que será también este sábado a las 11.00 h.,así como alubiada popular, cabezudos o talleres.

La asociación cultural Mikelats también ha comunicado los conciertos y romerías que sonarán el parque Pinceles. Destaca 'Spring's Team' (viernes, 3 de octubre, 23 h.), con Manel Fuentes y tributo al cantante de rock estadounidense, tras Ostikda 'elektrotxaranga' (19 h.) y antes de A&B Show.

San Miguel escuchará también a los artistas locales Overall, Walter Ego, Golden Queen y Dj Cristian Quez (todos mañana viernes 26 a las 21 h.); Añube y romería con Muxutruk (mañana, 23 h.);y tributo a Delinqüentes, Estopa y Melendi de la mano de la banda Garrapatero y romería con Akerbeltz (sábado 4, 22 h.).

Y clausurará las fiestas un espectáculo de humor 'Furgonólogo 2025. El teatro sobre ruedas' con el monologuista Julen Axpe (domingo 5, 18.45 h.), que lleva 4 años viviendo en furgoneta y viajando y actuando en ella. «Nuestras calles ya están deseando acoger unas fiestas pensadas para todos los públicos, fruto del trabajo de Mikelats, con el apoyo del Ayuntamiento y de muchas personas voluntarias, asociaciones, cuadrillas y entidades», agradece el alcalde de Basauri Asier Iragorri.