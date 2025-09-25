El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El televisivo Manel Fuentes en una actuación con la banda 'Spring's Team'. E. C.

San Miguel arranca sus fiestas este fin de semana en Basauri hasta el 5 de octubre

Entre los conciertos que dio a conocer la asociación cultural Mikelats destaca la banda tributo 'Spring's Team', con Manel Fuentes al frente

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:44

San Miguel calienta motores para dar comienzo a sus fiestas desde este fin de semana hasta el domingo 5 de octubre. El pregón tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 19.00 horas en el parque Pinceles a cargo de la cuadrilla 'Txitxi crew'. Durante todas las fiestas, asimismo, tendrán lugar numerosas activiaddes como la X 'Marcha cicloturista' en apoyo a la asociación Adela en su lucha contra la ELA, que será también este sábado a las 11.00 h.,así como alubiada popular, cabezudos o talleres.

La asociación cultural Mikelats también ha comunicado los conciertos y romerías que sonarán el parque Pinceles. Destaca 'Spring's Team' (viernes, 3 de octubre, 23 h.), con Manel Fuentes y tributo al cantante de rock estadounidense, tras Ostikda 'elektrotxaranga' (19 h.) y antes de A&B Show.

San Miguel escuchará también a los artistas locales Overall, Walter Ego, Golden Queen y Dj Cristian Quez (todos mañana viernes 26 a las 21 h.); Añube y romería con Muxutruk (mañana, 23 h.);y tributo a Delinqüentes, Estopa y Melendi de la mano de la banda Garrapatero y romería con Akerbeltz (sábado 4, 22 h.).

Y clausurará las fiestas un espectáculo de humor 'Furgonólogo 2025. El teatro sobre ruedas' con el monologuista Julen Axpe (domingo 5, 18.45 h.), que lleva 4 años viviendo en furgoneta y viajando y actuando en ella. «Nuestras calles ya están deseando acoger unas fiestas pensadas para todos los públicos, fruto del trabajo de Mikelats, con el apoyo del Ayuntamiento y de muchas personas voluntarias, asociaciones, cuadrillas y entidades», agradece el alcalde de Basauri Asier Iragorri.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  7. 7 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  8. 8 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  9. 9 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  10. 10 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo San Miguel arranca sus fiestas este fin de semana en Basauri hasta el 5 de octubre

San Miguel arranca sus fiestas este fin de semana en Basauri hasta el 5 de octubre