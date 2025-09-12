Una ruta guiada a pie, un mercado de bicicletas de segunda mano... llega la Semana Europea de la Movilidad a Basauri Tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre e incluirá la tradicional marcha ciclista organizada por Arizko Txirrindularitza Elkartea y una yincana

Ane Ontoso Basauri Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:10

La Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña de concienciación de la Comisión Europea sobre movilidad urbana sostenible y es ampliamente reconocida como una fuerza impulsora hacia la movilidad urbana sostenible en Europa. Basauri se suma a celebrar la Semana Europea de la Movilidad del 19 al 21 de septiembre con actividades como una ruta guiada a pie y un mercado de bicicletas de segunda mano, además de la tradicional marcha ciclista organizada por Arizko Txirrindularitza Elkartea y una yincana. Todas las actividades serán gratuitas.

La yincana tendrá lugar desde las 17.00 h. hasta las 19.00 h. del viernes 19 de septiembre (parque Pinceles), en la que se podrá recorrer la zona con mapa en mano, buscando puntos estratégicos y superar pruebas físicas y mentales en equipo de una manera sostenible. El sábado 20 de septiembre, a las 11.00 h y con una duración de 90 minutos, partirá del Ayuntamiento de Basauri una ruta guiada a pie por entornos urbanos y forestales. «Durante el recorrido, apto para todas las edades y que transcurrirá a un ritmo tranquilo, se descubrirá la historia local, se hablará de la movilidad activa y se compartirán consejos saludables», adelanta el Consistorio. Al finalizar la ruta habrá un pequeño aperitivo.

Por la tarde, de las 17.00 h. hasta las 20.00 h., la plaza Arizgoiti acogerá un mercado de bicicletas de segunda mano. «La ciudadanía puede entregar sus bicicletas que están en desuso, gestionando el propio mercado la venta in situ, y al finalizar se abona al antiguo dueño o dueña lo estipulado por su bicicleta -explica-. Es una oportunidad para conseguir una bici a un precio único mientras se fomenta la movilidad sostenible y la reutilización, cuidando del medio ambiente».

Marcha ciclista

El domingo a las 11.00 h. se celebrará el XL Día Popular de la Bicicleta con la marcha ciclista organizada por Arizko Txirrindularitza Elkartea, que saldrá de la plaza Arizgoiti a las 11.00 h. La inscripción podrá realizarse el 19 de septiembre (viernes) de 18.30 h. a 20.30 h. en Plaza Arizgoiti, frente del Bar Bai Horixe, y el domingo desde una hora antes del comienzo de la ruta ciclista. Durante este evento se sorteará una bicicleta urbana plegable entre todas y todos participantes.

Para inscribirse en la ruta guiada a pie o en la yincana se debe enviar un email a basaurimovilidad@gmail.com detallando la actividad deseada, nombre, apellidos y teléfono móvil o llamando al teléfono 656 71 00 25 de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 h.