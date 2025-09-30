Los robos en Abusu provocan el choque entre Bildu y la oposición en Arrigorriaga El Ayuntamiento califica como «hechos puntuales» los delitos denunciados por vecinos en redes, mientras que el PSE pide instalar cámaras de videovigilancia

Iñigo Agiriano Arrigorriaga Martes, 30 de septiembre 2025, 18:14 Comenta Compartir

La seguridad ha vuelto al centro del debate público en Arrigorriaga después de los incidentes sucedidos en el barrio de Abusu. En las últimas semanas numerosos vecinos han denunciado en redes sociales que ellos mismos o algunos de sus familiares han sido objeto de robos con violencia. Las personas mayores han sido las más afectadas, sufriendo tirones en la propia calle o en portales para arrebatarles collares o pulseras. Una situación que ha provocado un choque entre el Ayuntamiento, gobernado por EH Bildu junto a Arrigorriaga Gara y NOA, y los partidos de la oposición.

En el último pleno municipal, el portavoz del PSE Argoitz Gómez pidió en su intervención medidas como «el refuerzo inmediato de la presencia policial preventiva, y dotar a los agentes de pistolas taser». Hoy, desde el partido socialista han publicado un comunicado en el que solicitan al Consistorio instalar ocho cámaras de videovigilancia «en los puntos más sensibles y de mayor tránsito del barrio», como las calles Santa Isabel y Olatxu, el parking junto al puente de Bolintxu o la parada de autobús de Ollargan. Desde el PNV, su portavoz Ainara Sáez, señala que la «falta de seguridad» es algo en lo que «nosotros también hemos insistido en las comisiones».

Por parte del Ayuntamiento, la alcaldesa Maite Ibarra destaca en primer lugar que «somos conscientes de que los robos en Abusu pueden generar preocupación» pero subraya que se trata de «hechos puntuales». «Los datos de la Ertzaintza muestran que no existe una tendencia que indique un incremento de la delincuencia en el barrio». En ese sentido Ibarra afirma que «se van a reforzar las labores de vigilancia en la zona de Abusu», pero descarta la instalación de cámaras «porque no se trata de una situación excepcional que requiera medidas extraordinarias». La primera edil destaca que «la tasa de delincuencia se mantiene estable y es inferior a la de los municipios de su entorno», por lo que «Arrigorriaga continúa siendo un municipio seguro».

Los vecinos de Abusu se muestran preocupados por la asiduidad de estos robos. «Hace un mes le pasó a mi ama», cuenta Oscar Cuesta, vecino del barrio. «Fue a entrar al portal y una persona entró con ella. Subieron juntos en el ascensor, y según se paró le arrancó las pulseras de oro y salió corriendo», explica. Una situación que se repitió este lunes con su aita. «También intentaron entrar con él, menos mal que una vecina lo impidió», señala.

Los hechos se produjeron en la calle Santa Isabel, una de las más afectadas. Muchos vecinos del barrio se han hecho eco de estos incidentes. «Últimamente se oyen mucho estas cosas, especialmente por esa zona», cuenta Susana. María, otra vecina, destaca que «también se han dado robos en el Paseo de los Caños, sobre todo a gente mayor».