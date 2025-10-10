La programación de la nueva Escuela de Familias de Arrigorriaga tiene fecha de inicio Los talleres comenzarán el próximo 22 de octubre con el de 'Autocuidado para familias

Ane Ontoso Arrigorriaga Viernes, 10 de octubre 2025, 16:01 Comenta Compartir

La Escuela de Familias de Arrigorriaga echará a andar este mes. Se trata de una de las grandes novedades de la asociación Altzoan Zaintza Sarea para la nueva temporada, un proyecto trabajado con el Ayuntamiento y con el que pondrán en marcha encuentros, charlas, formaciones y espacios de trabajo. Los actos tendrán lugar en la casa de cultura Edurne Garitazelaia y el centro sociocultural Abusu en horario de 17.15 a 18.45 h.

Ya están preparados los talleres de octubre y noviembre y comenzarán el próximo día 22 con el de 'Autocuidado para familias', el 27 con el de 'Hermanos, de la pelea a la colaboración' y el 29 con 'Como fomentar la autoestima de nuestros txikis'.

Cómo poner límites

En noviembre se celebrará la sesión sobre 'Cómo poner límites desde el amor' (día 10) y 'Desarrollo de la responsabilidad' (día 12). Los siguientes talleres serán en Ollargan, tanto el día 17 con 'Autocuidado para familias', como el del 20 con 'Gestión emocional personal para familias'. Éste se repetirá el 24 de noviembre, y el último del mes, el 26, será el de 'Claves del lenguaje en positivo'.

Para inscripciones e información estará disponible el teléfono 621054182. Además, para facilitar asistencia y conciliación, la Escuela de Familias dispone de servicio de guardería que se deberá solicitar con antelación.

Altzoan Zaintza Sarea trabaja como red de apoyo a las familias, un lugar donde puedan desahogarse en esto de la maternidad y paternidad. La agrupación fomenta la convivencia familiar y social.

Temas

Arrigorriaga