Podemos Basauri pide aplicar el máximo recargo en el IBI a las viviendas vacías El Ayuntamiento afirma que tratará el asunto «cuando se debatan las ordenanzas fiscales para 2026, cuando corresponde»

Miércoles, 24 de septiembre 2025

Elkarrekin Podemos Basauri ha presentado una moción para solicitar el compromiso por parte del Ayuntamiento de que se realice un cambio en el impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y se aumente el recargo a las viviendas vacías del 50% actual al 150% que permite la ley. E incluso consideran «aplicar el canon que propone la ley».

Para la agrupación morada, en Basauri existe «un grave problema de acceso a la vivienda por lo que debe de ser una de las principales prioridades de actuación municipal». Y recuerdan que, además de la propuesta de construcción de nueva vivienda, se aprobó «una moción para solicitar que Basauri sea nombrada zona tensionada, ya que cumple los requisitos, y así aplicar los correctivos previstos en la ley; y, sin embargo, aún seguimos esperando avances significativos».

Según el Consistorio, cualquier partido que desee modificar las ordenanzas fiscales debe hacerlo a través del procedimiento administrativo establecido: presentar alegaciones a la propuesta elaborada por el equipo de gobierno. «Y no lo están respetando –afirman–. No valoramos el fondo de la propuesta, la trataremos cuando corresponde, cuando se debatan las ordenanzas fiscales para 2026.

