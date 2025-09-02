El Gobierno vasco aumenta la subvención para la regeneración de dos barrios de Orduña Con la última modificación realizada la ayuda, que se enmarca en el programa Berpiztu, supera los dos millones de euros

Imagen del barrio de Landatas, uno de los que será rehabilitado en el proyecto.

Iñigo Agiriano Orduña Martes, 2 de septiembre 2025, 16:55

El Gobierno vasco anunció ayer la aprobación de varios cambios en el acuerdo alcanzado el pasado 2022 para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Orduña, con el objetivo de rehabilitar los barrios de María Dolores Madaria y Landatas. Del coste total de 8.433.472 euros en el que ha sido cifrado el proyecto la ayuda del Ejecutivo autonomo será de 2.135.908 euros, una cantidad enmarcada dentro del programa Berpiztu, que apuesta por la «sostenibilidad, eficiencia energética y mejora de la accesibilidad».

Las modificaciones han permitido la reprogramación de las anualidades hasta 2026 y la redistribución de los fondos, dos medidas que fueron solicitadas por el Consistorio de Orduña. 340.561 euros han sido asignados al desarrollo de la Oficina Técnica y de Gestión de Proximidad y 1.745.346 a la rehabilitación de varios edificios.

En concreto, se realizarán reformas en 126 viviendas de 12 portales diferentes en tres calles. Desde el ejecutivo destacan que la nueva programación ha permitido al Consistorio «garantizar la viabilidad de la regeneración urbana integral» de los dos barrios contando con un marco económico y temporal «reforzado».