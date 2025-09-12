Galdakao se entrega a los Santacruces Miles de personas se han congregado esta tarde-noche en las inmediaciones del Ayuntamiento para presenciar un txupinazo que marca el inicio de nueve días de fiesta y celebración

Iñigo Agiriano Galdakao Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:22 Comenta Compartir

La espera por fin ha terminado y los Santacruces ya están aquí. Hasta el domingo día 21 los galdakoztarras respirarán un ambiente diferente, el de unas fiestas que convierten lo extravagante en normal, que llena las plazas del olor de tortillas y marmitakos y hace a la gente saltar y bailar con su música favorita. Más de 140 actividades repartidas por los diferentes barrios de la localidad completan una oferta que se adapta a todos los gustos y edades, y que un año más ha sido posible gracias al desinteresado trabajo de la Comisión de Fiestas, así como de las diferentes asociaciones del municipio.

«Ya en octubre comenzamos a juntarnos para empezar con los preparativos», cuenta June Sánchez, integrante de la Comisión. «En la parte motor es donde se discuten las cosas más importantes y tenemos dos reuniones por semana», explica. Sobre la programación de esta edición, Sánchez destaca el gran trabajo realizado «en la competición de cuadrillas», que este año cuenta con tres modalidades, y en los esfuerzos para que «todas las asociaciones de Galdakao estén presentes». Como novedad destaca el premio limón «una iniciativa que ya se puso en marcha el año pasado para penalizar malos comportamientos y evitar altercados entre las cuadrillas durante el concurso».

Pasadas las 18.00 horas los alrededores de Plazakoetxe ya comenzaban a llenarse, especialmente con los integrantes de las diferentes cuadrillas. Las sonrisas nerviosas de los presentes delataban su impaciencia por el comienzo de las celebraciones. Con sus respectivas mascotas a la cabeza, las cuadrillas comenzaron la tradicional subida a las 19.00 horas, enfilando la calle Juan Bautista Uriarte en dirección al Ayuntamiento.

Ampliar Más de 50 cuadrillas desfilaron en la subida. I. Agiriano

Media hora después las autoridades municipales recibían en el Consistorio al pregonero y a la txupinera de esta edición, que han acudido acompañados de algunos familiares. Ibon López de Letona, miembro del cuerpo técnico del Bilbao Basket que la temporada pasada obtuvo su primer título internacional, fue elegido por la ciudadanía para leer el pregón. Para el puesto de txupinera la Comisión de Fiestas realizó un sorteo en el que salió escogida la Zizpa Gazte Konpartsa, con más de 30 años de recorrido en Galdakao. Garbiñe Sagarduy, integrante del grupo, actuó en su nombre.

Es para mí un honor estar aquí para dar inicio a los Santacruces», ha comenzado Letona. El entrenador ensalzó la escuela pública, recordando su etapa como estudiante en el colegio Gandasegi y en el instituto Elexalde y los valores que allí interiorizó. «Porque la educación es la mejor herramienta para construir un futuro más justo», ha afirmado. Letona también ha tenido palabras para los clubes deportivos del municipio, «que demuestran que la educación no está solo en las aulas», y para todas las mujeres «que me han enseñado con su ejemplo las cosas más importantes».

Fiestas libres de agresiones

El técnico ha terminado el pregón reclamando unas fiestas libres de agresiones machistas o contra el colectivo LGTBI y también se ha acordado de la situación del pueblo palestino «ante la que no podemos mirar hacia otro lado». Tras entonar el habitual lema de «Gora Santakurtzak eta Gora Galdakao», Letona ha cedido el protagonismo a Sagarduy, que ha encendido el txupin ante el rugido de las miles de personas que se agolpaban debajo del balcón. Los Santacruces han empezado de la mejor forma posible y Galdakao afronta ahora los nueve días del año más especiales para sus vecinos.