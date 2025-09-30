Una exposición visual permanente en Basauri recorre la historia del barrio de Kareaga Se trata de imágenes tomadas entre 1902 y 1983 y que se pueden disfrutar en el centro cívico de la zona

Cada imagen va acompañada de un breve texto explicativo que contextualiza la escena y permite al espectador conectar con las historias personales y comunitarias que han marcado al barrio de Kareaga.

Ane Ontoso Basauri Martes, 30 de septiembre 2025, 17:38

Kultur Basauri acoge la exposición fotográfica 'Kareaga, un viaje al pasado', una muestra que invita a vecinos y visitantes a redescubrir la historia del barrio de Kareaga a través de 19 imágenes en blanco y negro, tomadas entre 1902 y 1983. La exposición, que será permanente, puede visitarse en el centro cívico de Kareaga en su horario habitual.

Esta iniciativa busca «poner en valor la memoria colectiva de Kareaga y rendir homenaje a su identidad, su gente y su evolución a lo largo del siglo XX». Gracias a la colaboración de Kareaga Auzo Elkartea, que ha aportado material de archivo, conocimiento histórico y acompañamiento en el proceso de documentación, ha sido posible recuperar estas valiosas imágenes que reflejan momentos cotidianos y lugares icónicos del barrio.

Entre las fotografías destacan las calles emblemáticas: Kareaga Goikoa, Bidasoa Ibaia, Francisco Perea, La Baskonia y Karmelo Torre; así como la antigua escuela de Kareaga, símbolo del tejido educativo y social del barrio. Asimismo, lucen el túnel de la Baskonia, pasadizo cargado de historia y memoria colectiva y la icónica parada de autobús de Kareaga, punto neurálgico de la vida cotidiana del vecindario.

