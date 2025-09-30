El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cada imagen va acompañada de un breve texto explicativo que contextualiza la escena y permite al espectador conectar con las historias personales y comunitarias que han marcado al barrio de Kareaga. Kultur Basauri

Una exposición visual permanente en Basauri recorre la historia del barrio de Kareaga

Se trata de imágenes tomadas entre 1902 y 1983 y que se pueden disfrutar en el centro cívico de la zona

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:38

Kultur Basauri acoge la exposición fotográfica 'Kareaga, un viaje al pasado', una muestra que invita a vecinos y visitantes a redescubrir la historia del barrio de Kareaga a través de 19 imágenes en blanco y negro, tomadas entre 1902 y 1983. La exposición, que será permanente, puede visitarse en el centro cívico de Kareaga en su horario habitual.

Esta iniciativa busca «poner en valor la memoria colectiva de Kareaga y rendir homenaje a su identidad, su gente y su evolución a lo largo del siglo XX». Gracias a la colaboración de Kareaga Auzo Elkartea, que ha aportado material de archivo, conocimiento histórico y acompañamiento en el proceso de documentación, ha sido posible recuperar estas valiosas imágenes que reflejan momentos cotidianos y lugares icónicos del barrio.

Entre las fotografías destacan las calles emblemáticas: Kareaga Goikoa, Bidasoa Ibaia, Francisco Perea, La Baskonia y Karmelo Torre; así como la antigua escuela de Kareaga, símbolo del tejido educativo y social del barrio. Asimismo, lucen el túnel de la Baskonia, pasadizo cargado de historia y memoria colectiva y la icónica parada de autobús de Kareaga, punto neurálgico de la vida cotidiana del vecindario.

Cada una de las 19 imágenes va acompañada de un breve texto explicativo que contextualiza la escena y permite al espectador conectar con las historias personales y comunitarias que han marcado al barrio de Kareaga.

