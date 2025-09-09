El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Jeray en el maratón Fiz de Vitoria, en el que compartió un par de kilómetros con la influencer y atleta navarra Verdeliss. Jerry the runner

El corredor solidario Yeray González será el pregonero de los 'Sanfaustos'

Con su participación en las fiestas de Basauri pondrá fin al reto de doce maratones en favor de las familias afectadas por el síndrome CTNNB1, un trastorno del neurodesarrollo grave

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:30

La asociación Herriko Taldeak ha desvelado quién será el encargado de dar el pregón a las fiestas de San Fausto de Basauri, que se celebrarán del sábado 11 al domingo 19 de octubre. Será Yeray González, corredor popular, y alma máter del reto '12 maratones en 12 meses', con el objetivo de visibilizar el Síndrome CTNNB1, un trastorno del neurodesarrollo grave que, según la asociación a la que da nombre, está asociado con «un retraso en el desarrollo y en el habla, así como con discapacidad intelectual». Y que actualmente no halla tratamiento, ni cura. Un desafío que comenzó hace un año y que llegará a su fin, precisamente, en los 'sanfaustos'.

Con el reto, Yeray buscaba ayudar a mejorar la vida a los niños que padecen la enfermedad y que «enfrentan desafíos mucho mayores cada día. Mi meta es dar visibilidad, recaudar fondos y concienciar a la sociedad sobre esta condición rara, y mostrar que juntos, podemos marcar la diferencia».

El deportista, que comenzó a correr en 2016, recoge la experiencia en su blog e Instagram con el nombre de 'Jerry the runner' y en ellos se presenta como un «apasionado del running». Revela, asimismo, que es un ingeniero informático reconvertido en docente en la escuela pública. Padre de dos hijos «maravillosos, a quienes adoro y me encanta pasar tiempo con ellos y disfrutar de su compañía», se considera una persona «muy activa, con ganas de seguir superándome cada día en todo lo que hago».

.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  3. 3

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  7. 7 La mejor vaca de España es de Sopuerta
  8. 8

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  9. 9 Brasas en el centro de Algorta
  10. 10

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El corredor solidario Yeray González será el pregonero de los 'Sanfaustos'

El corredor solidario Yeray González será el pregonero de los &#039;Sanfaustos&#039;