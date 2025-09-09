El corredor solidario Yeray González será el pregonero de los 'Sanfaustos' Con su participación en las fiestas de Basauri pondrá fin al reto de doce maratones en favor de las familias afectadas por el síndrome CTNNB1, un trastorno del neurodesarrollo grave

Ane Ontoso Basauri Martes, 9 de septiembre 2025, 12:30 Comenta Compartir

La asociación Herriko Taldeak ha desvelado quién será el encargado de dar el pregón a las fiestas de San Fausto de Basauri, que se celebrarán del sábado 11 al domingo 19 de octubre. Será Yeray González, corredor popular, y alma máter del reto '12 maratones en 12 meses', con el objetivo de visibilizar el Síndrome CTNNB1, un trastorno del neurodesarrollo grave que, según la asociación a la que da nombre, está asociado con «un retraso en el desarrollo y en el habla, así como con discapacidad intelectual». Y que actualmente no halla tratamiento, ni cura. Un desafío que comenzó hace un año y que llegará a su fin, precisamente, en los 'sanfaustos'.

Con el reto, Yeray buscaba ayudar a mejorar la vida a los niños que padecen la enfermedad y que «enfrentan desafíos mucho mayores cada día. Mi meta es dar visibilidad, recaudar fondos y concienciar a la sociedad sobre esta condición rara, y mostrar que juntos, podemos marcar la diferencia».

El deportista, que comenzó a correr en 2016, recoge la experiencia en su blog e Instagram con el nombre de 'Jerry the runner' y en ellos se presenta como un «apasionado del running». Revela, asimismo, que es un ingeniero informático reconvertido en docente en la escuela pública. Padre de dos hijos «maravillosos, a quienes adoro y me encanta pasar tiempo con ellos y disfrutar de su compañía», se considera una persona «muy activa, con ganas de seguir superándome cada día en todo lo que hago».

