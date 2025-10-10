El consejo de Igualdad de Galdakao busca aumentar su peso en las políticas municipales La creación del protocolo de denuncia pública o el diseño de la casa de las mujeres son algunas de las acciones destacadas que han realizado en sus diez años de trayectoria

En el año 2015 se creó en Galdakao el consejo de igualdad, un órgano que buscaba dar voz a los diferentes grupos feministas y de mujeres de la localidad en las políticas municipales. Diez años después, son muchas las acciones que se han desarrollado en este consejo, pero no se conforman y de cara al futuro señalan tres objetivos claros: «aumentar nuestra incidencia en las políticas municipales, ser capaces de dar respuesta a las nuevas realidades de las mujeres y seguir aumentando la red comunitaria».

Hasta ocho asociaciones integran el consejo, en el que también participan los diferentes partidos políticos de Galdakao y que está presidida por el alcalde, aunque este delega su posición en la concejala de Igualdad, Amets Iturbe. «Se trata de un órgano de carácter consultivo», explica Iturbe. «En ocasiones se realizan propuestas cuya viabilidad es estudiada por el Ayuntamiento y en otros casos es el Consistorio el que las traslada para que se valoren desde el consejo». Un ejemplo es el proyecto de la casa de las mujeres, que se creará en el barrio de Urreta. «Todo el diseño del espacio fue decidido en un proceso participativo en el que tomaron parte varios grupos de mujeres», señala la edil. Aunque los plazos aún no están definidos desde el Ayuntamiento confían en que en un máximo de dos años Galdakao cuente con este nuevo espacio.

El reglamento marca que el consejo debe reunirse como mínimo tres veces al año, aunque se dan a su vez otros encuentros de urgencia, por ejemplo, cuando se produce alguna agresión machista en el municipio. El protocolo de actuación ante estos casos también fue desarrollado en el consejo, que decidió entre otras cosas realizar concentraciones en la plaza Santi Brouard cuando se produjera un episodio de este tipo.

Otra de sus acciones se ha desarrollado durante las fiestas de la localidad. «Creamos un grupo motor para analizar los Santacruces y ver en que actividades pueden darse situaciones de desigualdad. Luego elaboraremos un diagnóstico que nos servirá de cara al año que viene», destaca Iturbe. A lo largo de esta década también han logrado modificar los estatutos de muchos txokos, «que no permitían por ejemplo que las mujeres fueran socias» y el nombre de algunas calles y plazas de la localidad, «en los que las mujeres estaban infrarrepresentadas».

De cara al futuro Iturbe tiene claro que el consejo debe lograr mantener su peso. «Esté quien esté en el gobierno debemos seguir siendo capaces de incidir en las decisiones», apunta. «También queremos fortalecer la red que hemos creado», señala. En este sentido la casa de las mujeres será un elemento clave ya que «podremos estar mas tiempo juntos, compartir más espacios y aumentar nuestra actividad».

El pleno del mes de julio del Ayuntamiento aprobó unos cambios en el reglamento del consejo. «Las modificaciones que hemos hecho han sido para adaptarnos por un lado a la ordenanza de participación del Ayuntamiento y también a las nuevas leyes en materia de igualdad a nivel autonómico y nacional», explica la concejala.

