Comienzan las obras de la nueva biblioteca municipal de Etxebarri Se prevé una duración de seis meses para habilitar la infraestructura, que se ha trasladado a la plaza Euskaltzaleak para dotarla de accesibilidad

Ane Ontoso Etxebarri Viernes, 3 de octubre 2025, 13:18

Etxebarri ha iniciado las obras para habilitar la nueva biblioteca municipal, para las que se prevé una duración estimada de unos seis meses. La instalación estará ubicada en la plaza Euskaltzaleak y, como adelantó el Ayuntamiento, contará con una infraestructura «moderna y accesible», que principalmente estará dividida en tres zonas diferenciadas, acceso central, biblioteca infantil y biblioteca de adultos.

La primera zona, contará con un acceso central donde se situará un mostrador con un punto de atención a las personas que se acerquen a la biblioteca a realizar un préstamo o devolver un libro u obtener cualquier tipo de información acerca del servicio. La segunda zona será la de la biblioteca infantil, la cual contará, «además de con una gran variedad de ejemplares –avanzaron–, con una zona con pufs y mesas bajas para hacer de éste un espacio agradable con el que fomentar la lectura desde edades tempranas». Esta zona, a su vez estará diferenciada por dos rangos de edad, que serán de 0-8 años por un lado y de 9-13 años por otro lado.

La tercera y última zona, será la de la biblioteca de adultos y zona de trabajo colaborativo. Aquí se encontrará ubicado todo el material de lectura dirigido a las personas adultas y un espacio para lectura in-situ, dispuesto de «mesas y sillas en las que poder relajarse y disfrutar de una agradable experiencia».

Sala de trabajo colaborativo

Además, como novedad, se podrá encontrar en la zona una sala de estudio o sala de trabajo colaborativo, con capacidad para un total de 21 personas y a la que se podrá acceder en un horario más amplio que el de la propia biblioteca. «Este último espacio ha sido una demanda que desde el Ayuntamiento hemos venido recibiendo durante años y que con la implantación de este nuevo proyecto podremos hacer posible», explicaron.

La que será la nueva biblioteca sustituirá a la que actualmente está en el parque Bekosolo y cuyas instalaciones no son accesibles. En este sentido, tanto el acceso a la biblioteca, como los espacios interiores de la biblioteca serán «totalmente accesibles» para todas las personas con diversidad funcional. Con este nuevo proyecto, el Consistorio pretende «poner al alcance de la ciudadanía un espacio pensado y diseñado para que todas las personas puedan crear, soñar e imaginar».

