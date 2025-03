Cinco ascensores salvarán en 2027 rampas de hasta el 17% entre El Kalero y Basozelai

Alba Peláez Basauri Jueves, 13 de marzo 2025, 18:22 Comenta Compartir

Los ascensores que mejorarán la accesibilidad entre los barrios de El Kalero y Basozelai, en Basauri, estarán listos en un plazo de dos años. Así lo confirmaron los dirigentes municipales durante una reunión informativa mantenida con los vecinos. El proyecto completo contempla la construcción de cinco elevadores que salvarán las cuestas de Karmelo Torre, una vía con una pendiente que alcanza el 17% en algunos tramos. Se desplegarán desde el lateral de la parroquia hasta alcanzar el número 29 de la citada calle.

El primer ascensor saldrá de la zona de juegos infantiles de Karmelo Torre cercana a la iglesia y, tras este, otros tres elevadores irán subiendo por el bidegorri hasta la trasera de Jacinto Benavente y de ahí a la calle Axular, en Basozelai. Con una altura de entre 7 y 12,5 metros, los elevadores tendrán capacidad para 13 personas. La intervención supondrá, además, «una mejora del entorno y el bidegorri» y servirá para crear aceras, pavimentos y hacer más amable un carril bici «que hasta ahora no era cien por cien accesible», explicó la concejala de Urbanismo, Zuriñe Goikoetxea (PNV).

El planteamiento que se maneja contempla levantar cuatro ascensores en terrenos municipales y un quinto en una parcela privada. Este último partirá del bidegorri localizado tras la iglesia y llegará a la altura de los números 25, 27 y 29 de Karmelo Torre. Materializar el quinto no será tan sencillo como el resto. El equipo de gobierno, formado por PNV y PSE, está en negociaciones con los vecinos para lograr una cesión, que aún no se ha producido por el rechazo de los propietarios de los portales afectados. Algunos critican el impacto visual que tendrá en el entorno de sus hogares. Sin embargo, los dirigentes municipales anunciaron que en caso de no llegar a un acuerdo, se procederá a expropiar el área necesaria para realizar la intervención.

Inicio de obras el próximo año

Por lo pronto, el Consistorio pretende sacar a licitación el contrato de obras en junio para adjudicar las labores «a finales de 2025», precisó la responsable de Urbanismo. Asimismo, se espera que los trabajos comiencen a inicios de 2026. Se reservará una partida de alrededor de 6,5 millones para llevar a cabo el proyecto. La cantidad saldrá del remanente de tesorería.

Se pone fin de esta forma a la lucha vecinal que llevaba años exigiendo una mejora de la accesibilidad en una de las zonas más empinadas de Basauri. En la asociación de residentes se mostraron satisfechos con el proyecto presentado y señalaron que están conformes con que se garantice la construcción del quinto ascensor porque, de lo contrario, los portales cercanos «se mantendrían con fuertes desniveles a superar para acceder a ellos». También celebraron que tras las obras «la nueva senda peatonal no presentará en todo su recorrido ningún tramo con pendientes superiores al 6%».