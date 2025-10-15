Champis a discreción por Laia en Basauri Mozkorrak despacha 60 kilos en el acto solidario por la pequeña afectada por una enfermedad rara, iniciativa en la que toman parte las otras 15 cuadrillas con otros eventos

La cuadrilla Mozkorrak es la encargada de cocinar los champiñones que se reparten a los asistentes en la carpa de Solobarria.

Ane Ontoso Basauri Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:52 Comenta Compartir

El aroma a champiñón no dejó ayer un recoveco sin cubrir. Era el día de champis en el pueblo, el gesto solidario de la cuadrilla Mozkorrak, la encargada de cocinar los champiñones al fuego y repartirlos entre los asistentes. Este año han despachado sesenta kilos, lo que se traduce en unos 300 raciones cuyo precio es la voluntad. Así lo explicaron los organizadores, que dieron las «gracias» a todas y cada una de las personas que sacaron un ratito para apoyar.

La recaudación irá destinada a Laia Arteaga, una niña de nueve años que padece una encefalopatía epiléptica y trastornos en el neurodesarrollo y la incapacita de manera absoluta.

Reme y Loli fueron las primeras. «Ya lo hemos comido y estaba riquísimo», aseguraron sentadas en un banco de manera en los aledaños a la carp ade Solobarria, donde se cocía el asunto. «Hemos venido para poder ayudar, porque nos gusta», revelaron. Mari Carmen Olabegoia, es el primer año que se anima, porque hasta este año «al ser por la mañana, me tocaba trabajar». Le gustaba la idea de aportar su granito de arena. «Me he acercado primero por la función solidaria que tiene y también porque me gustan los champiñones, claro», aseveró divertida. Algunos, como Luis, ya jubilado, además de porque adora «los champiñones», también se acercó para «pasar la mañana porque no tengo nada que hacer», se sinceró.

Simona Maranduca, ha venido en más ocasiones. Este año lo hacía con su abuela «porqu elso críos ya son mayores». No se lo pierde por nada. «Nos gusta aprovechar la ocasión para aportar algo». Como ella, Iratxe guarda la cita en su almanaque. «Vengo a comer porque es un acto solidario ye intentamos venir todos los años si tenemos libre, aunque a veces nos ha tocado trabajar –explicó–.Pero este año he cogido fiesta y aquí estamos». Según sus palabras, «Basauri siempre lo hace con un peque diferente y es una acción muy bonita».

No se lo pierden

Simona Maranduca, ha venido en más ocasiones. Este año lo hacía con su abuela «porqu elso críos ya son mayores». No se lo pierde por nada. «Nos gusta aprovechar la ocasión para aportar algo». Como ella, Iratxe guarda la cita en su almanaque. «Vengo a comer porque es un acto solidario ye intentamos venir todos los años si tenemos libre, aunque a veces nos ha tocado trabajar –explicó–. Pero este año he cogido fiesta y aquí estamos». Según sus palabras, «Basauri siempre lo hace con un peque diferente y es una acción muy bonita».

César Pérez, uno de los organizadores de la cuadrilla Mozkorrak, recalcó que «siempre es de agradecer que la gente del pueblo colabore en 'el solidario'. no sólo en el nuestro, sino enel de cada una de las cuadrillas. Al final de las fiestas se hace una recaudación muy importante. Es un pueblo muy solidario, y que siga».

Temas

Basauri