«La caza con perro crea una conexión especial entre el hombre y el animal» El orozkotarra Mikel Torné repasa su larga carrera en la previa de la final del campeonato nacional, que se celebra mañana en Burgos

Iñigo Agiriano Orozko Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:46 Comenta Compartir

Cuatro campeonatos de Bizkaia, dos de Euskadi, dos semifinales nacionales y un subcampeonato de España son algunos de los éxitos que completan el palmarés de Mikel Torné. Este vecino de Orozko ha dedicado su vida a la caza y afronta mañana el reto más importante de su trayectoria, la final del campeonato de España, para la que Torné se ha clasificado en otras ocasiones pero en la que nunca ha logrado alzarse con el primer puesto.

Su modalidad es la caza con perro, una disciplina en la que la conexión entre hombre y animal resulta fundamental. «Para mi no tendría sentido de otra forma, se crea un binomio especial», explica. A lo largo de su trayectoria Torné siempre ha competido con diferentes animales de la raza setter inglés. «Mi Lorita fue perfecta, Bris todo pasión, Dana inteligencia, sin olvidarme de Bimbo Iru o Sol», rememora el orozkotarra. Para este torneo ha optado por Kerr «por cuestiones de estrategia».

Torné pasó su infancia en Orozko, «rodeado de ríos, montes, y animales», un entorno que influyó en su pasión. «Seguro que la gente me recuerda con mi carabina al hombro, en compañía de mi amigo Juanan». También fue importante el hecho de que su aitite, Nemesio, y su padre, Miguel, fueran cazadores. «Con seis años, en el verano de 1977, me llevó de morralero a la codorniz en Castil de Peones, un pueblo de Burgos, es un día que nunca se me va a olvidar», cuenta.

Con 18 años comenzó a competir en algunos torneos, influenciado por la figura del legendario cazador español, Ismael Tragacete. «Yo quería ser como él, era mi ídolo». No fue, sin embargo, hasta el 2007, cuando Torné tenía 36 años, cuando lo que era un simple hobby se convirtió en algo más, en una carrera. «Aquel año gané mi primer provincial, y fui avanzando fases hasta la final estatal», señala.

Preguntado por las características que definen a un buen cazador, Torné deja claro que es una actividad que requiere los 365 días del año. «Has de saber en todo momento como está el campo, como está la cría de especies Si no hay suficientes madres debes parar de cazar», explica. También hace hincapié en la importancia de no crear sufrimiento innecesario. «Un buen cazador no dispara desde lejos, debes saber la distancia efectiva», argumenta. Sobre las nuevas generaciones, entre las que estas prácticas pueden generar incomprensión, Torné les anima a probar. «Que vengan conmigo a una jornada, para poder explicarles todos los detalles, si lo viven en directo es posible que cambien de opinión».

En cuanto a la final de mañana Torné reconoce que supondrá un reto de enjundia, por la calidad de sus competidores. «Va a ser de las de más nivel de los últimos años, hay seis campeones y cuatro subcampeones clasificados», destaca. Sin embargo, lo afronta con tranquilidad. «A mis 54 años he aprendido a quitarme la presión. Yo saldré a cazar, lo que entregue ya se verá. Creo que puedo ganar, pero también quedar el último», admite. «Lo que es seguro es que será una final muy bonita».

Temas

Animales

Caza

España

Orozko