Carreras memorables en Basauri en el primer fin de semana de los 'sanfaustos Un total de 250 atletas se dan cita en la XXXVII Milla San Fausto de Basauri y el corredor Yeray González completa en Artunduaga su desafío por el síndrome CTNNB1

Más de 250 atletas de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Cantabria, Burgos y La Rioja participaron ayer en la XXXVII Milla San Fausto de Basauri celebrada en el duro circuito de Los Miradores de la localidad basauritarra. A las 18.00 h. se daba la salida a la primera de las diez pruebas programadas en esta jornada de atletismo inclusivo con tres carreras para atletas con discapacidad, tal como han explicado desde el Club Paralímpico Javi Conde del municipio. «Se han vivido finales de infarto en varias de las carreras haciendo vibrar al abundante público que se encontraba viendo la Milla», han revelado.

En categoría absoluta, los triunfos han sido para Judith Otazua y el marroquí Mohamed Abbouettahery. En el Campeonato de Bizkaia Paralímpico, asimismo, han ocupado los primeros puestos Lucía Villalante y Daniel Orjuela. La organización de la prueba ha sido a cargo de Herriko Taldeak y el Club Paralímpico Javi Conde de Basauri y en ella se homenajeó a Juanjo Jurio, alma máter de esta competición, y a los atletas Anirette Ngole, campeona Iberoamericana de disco, y Aner Arostegi, atleta paralímpico campeón de los Juegos de la Juventud en la distancia de 1.500 metros.

Reto completado

En el polideportivo Artunduaga de Basauri, a la mañana temprano, se vivió también otra carrera memorable para la historia deportiva, y social, de Basauri. Allí tenía lugar el último maratón del reto solidario a favor de la asociación CTNNB1 en la pista. El corredor Yeray González culminó así su reto '12 maratones en 12 meses' arropado por familia, vecinos y amigos.

Pese al lógico cansancio físico, hoy se mostraba «muy contento -ha asegurado-. El año pasado cuando presentamos el reto si me dicen que iba a hacerlo en mi pueblo con toda la gente que ha venido a correr desde Sevilla, Donosti, Vitoria... Ha sido una auténtica pasada». El deportista ha agradecido haber sido pregonero, asimismo, un hecho que ha permitido «expandir» más el reto.

«Las cuadrillas se han volcado muchísimo, Ayuntamiento... Ha sido un día súper chulo, se ha recaudado bastante dinero y he acabado con el corazón muy lleno -ha confesado-. Lo volvería a hacer una y mil veces más». Su desafío, realizado de manera desinteresada, tenía como objetivo «visibilizar esta enfermedad minoritaria», que conoció «a través de los ojos de mi mujer».

Y , asimismo, ha animado a la gente a realizar este tipo de gestos solidarios con quienes más lo necesitan. Como Paula, la séptima persona en España a la que se le diagnosticó una enfermedad, que a fecha de hoy son cuarenta, todas ellas niños y jóvenes, aunque se sospechan muchos casos más.

