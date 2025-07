«Si cambiáramos el vestuario de las mujeres que actúan en nuestra orquesta, estaríamos vulnerando sus derechos de libertad»

La orquesta Vulkano ha lanzado un comunicado oficial después de la polémica que se desató ayer. El Ayuntamiento de Arrigorriaga que lidera EH Bildu ha ... decidido cancelar su tradicional actuación por la vestimenta de sus intérpretes. O como lo interpreta el Consistorio, por la «hipersexualización de las mujeres». «No entendemos los motivos. Hemos venido a este pueblo muchos años y la gente siempre ha disfrutado. Que nos cancelen por la opinión de cuatro personas me parece inexplicable, y más cuando el vestuario de nuestros bailarines y bailarinas lo decide una mujer», explicaron ayer los integrantes de la orquesta, una habitual de las Madalenas del municipio.

Tras lo sucedido, la orquesta ha decidido lanzar un comunicado oficial para mostrar su postura. «Ante la polémica generada en diferentes medios de comunicación y redes sociales por la no contratación de nuestra actuación este año en las fiestas de Las Madalenas en Arrigorriaga, desde la dirección de Orquesta Vulkano queremos aclarar lo siguiente. El vestuario artístico de toda la orquesta es elegido libremente por varias mujeres que actúan en la orquesta. Lo eligen en base a su criterio y experiencia profesional, teniendo en cuenta factores meramente artísticos», reza la primera parte del escrito.

«Entendemos que si a raíz de esta polémica cambiáramos el vestuario artístico de las mujeres que actúan en nuestra orquesta, estaríamos vulnerando sus derechos de libertad y poder de decisión, algo que va contra nuestros principios, porque creemos en la igualdad, la libertad y el poder de decisión de las mujeres», añaden.

«Decisión unánime»

Aunque el caso estalló en el último pleno municipal, el origen del conflicto se halla en las fiestas del año pasado. Durante la actuación de Vulkano, en la que, como destacan desde la banda «la plaza estaba llena», un grupo de cuatro mujeres se colocó delante del escenario con unas pancartas en las que se señalaba que no querían ese tipo de espectáculos en Arrigorriaga.

Casi un año después, durante el pleno de junio, la portavoz del PNV, Ainara Sáez, preguntó al equipo de gobierno por los motivos de que Vulkano no estuviera presente en esta edición. La pregunta era pertinente, dado que el grupo ha participado en los festejos durante siete años y, en concreto, en los tres últimos de forma consecutiva. La concejala de Políticas Sociales y Feministas, Joana Etxeberria, fue la encargada de responder a la edil jeltzale. Dijo que era una «decisión unánime» por parte de la Comisión de Fiestas. «Se observó que estas orquestas hipersexualizan a las mujeres», apuntó Etxeberria.

Sin embargo, los integrantes de Vulkano se han mostrado contundentes con su postura y defienden que detrás de cada actuación «hay muchísimo trabajo». La dirección ha lanzado una reflexión en la parte final del comunicado. «Quienes opinan que no respetamos a la mujer por utilizar este tipo de vestuario artístico y por ello no quieren que participemos en sus fiestas, ¿también consideran que Madonna, Beyoncé, Taylor Swift, Jennifer López, Lola Índigo, Rosalía, Bad Gyal y otras muchas no se respetan a sí mismas por elegir actuar con el tipo de vestuario con el que actúan?».