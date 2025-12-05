Basauri será zona tensionada a partir de abril y podrá controlar las subidas de precio de los alquileres

El Gobierno vasco prevé que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la declaración de Basauri como zona de mercado residencial tensionado el próximo mes ... de abril. Será entonces cuando el Ayuntamiento pueda poner en marcha las medidas de contención recogidas en la Ley de Vivienda de 2023 para controlar los precios de los alquileres, según ha reconocido este viernes en el pleno de control al Gobierno el consejero Denis Itxaso a una pregunta del PP.

El municipio confirmó el pasado mes de noviembre su intención de solicitar al Ejecutivo autonómico su declaración como zona tensionada al cumplir con uno de los dos criterios recogidos en la ley. Según el análisis elaborado por el Consistorio, las familias destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. Concretamente, el 30,08%.

Una vez que el BOE publique la resolución, el Ayuntamiento también tendrá vía libre para poner en marcha el plan de acción desarrollado para los próximos tres años. El paquete de medidas contempla fomento de la vivienda asequible; actuaciones sobre el parque de edificios residenciales y regeneración urbana; sistema de prestaciones, ayudas al alquiler y protección de colectivos vulnerables; y coordinación institucional, información a la ciudadanía y seguimiento del plan.

VPO a vulnerables

Por otro lado, Itxaso cifró en 202 las VPO que el Gobierno vasco ha adjudicado a colectivos vulnerables hasta el mes de octubre en el conjunto de Euskadi. En respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, sobre las alternativas habitacionales que dispone el Ejecutivo para garantizar un hogar a las personas en riesgo de exclusión, el consejero apuntó que 89 pisos públicos se han concedido a mujeres víctimas de violencia de género y 84 a personas que han sido desahuciadas y que han sido declaradas vulnerables. El resto de inmuebles se han distribuido entre colectivos con necesidad habitacional urgente.