Vista general de Basauri. E. C.

Basauri será zona tensionada a partir de abril y podrá controlar las subidas de precio de los alquileres

El Gobierno vasco prevé que el BOE apruebe la declaración de la ciudad como zona tensionada la próxima primavera

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:24

El Gobierno vasco prevé que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la declaración de Basauri como zona de mercado residencial tensionado el próximo mes ... de abril. Será entonces cuando el Ayuntamiento pueda poner en marcha las medidas de contención recogidas en la Ley de Vivienda de 2023 para controlar los precios de los alquileres, según ha reconocido este viernes en el pleno de control al Gobierno el consejero Denis Itxaso a una pregunta del PP.

