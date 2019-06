Basauri estudia dejar de poner en el salón de plenos cuadros de sus exalcaldes Ayuntamiento de Basauri. / L. P. Los partidos de la oposición reclaman que se coloque la imagen de la socialista Loly de Juan, la única mujer regidora del municipio LEIRE PÉREZ BASAURI. Miércoles, 26 junio 2019, 23:21

Desde el 15 de junio, el jeltzale Asier Iragorri es el alcalde de Basauri, y con la retirada del anterior mandatario, Andoni Busquet, se abre en el Ayuntamiento el debate sobre la fórmula con la que se recuerda a día de hoy a los regidores: a través de un cuadro en el salón de plenos. Actualmente, están representados todos los alcaldes de la localidad desde la Transición, excepto Busquet y la única mujer que ha ostentado el cargo: la socialista Loly de Juan.

Para el PNV no ha estado en su agenda política en estos últimos ocho años colgar su imagen de las paredes del salón de plenos, algo que no ha gustado especialmente entre las filas socialistas, pero que tampoco se entiende por parte de otros partidos como EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP. Ayer, portavoces municipales aseguraron que este tema «no es la prioridad del en los diez primeros días de gestión».

«No está encima de la mesa», zanjaron. Non obstante, anunciaron, ante el dilema que se abre de cómo recordar al último alcalde, se valorará «con el resto de partidos políticos la idoneidad o no de seguir colocando cuadros, así como de estudiar otra fórmula de recordarlos».

Desde el PSE, Idoia Ortego señaló que, «en defensa de la igualdad, más allá de las siglas, se debería reconocer a la única alcaldesa que tuvo Basauri y que tiene el mismo derecho a estar representada con un cuadro que el resto de los alcaldes de la Democracia».

Elkarrekin-Podemos Basauri Bai, EH Bildu y el PP se mostraron también a favor de que no exista una «discriminación» en la medida. «Si no entran todos, que creemos que sí, se deberían de quitar y poner otra cosa, pero no tiene sentido que pasen ocho años hasta que se hace un cuadro y mientras tanto estén los de mandatarios que estuvieron muchísimo tiempo atrás», consideró el edil Boby Galdos, de la formación morada.

A juicio de Exabier Arrieta, portavoz de EH Bildu, se debe «seguir con el mismo criterio con todos», y ahonda en que el Ejecutivo local, «a nivel de género», tenía que haberla igualado al resto de mandatarios. «Está mal hecho y se debería dar una explicación de por qué ha sido así, porque se agrava el hecho de que sea mujer. O se quita a todos o se pone a todos», argumentó el edil de la coalición soberanista. Edu Rodríguez, del PP, también se mostró a favor de la colocación del cuadro.