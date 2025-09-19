El Ayuntamiento de Basauri convoca una concentración de rechazo al genocidio en Gaza el lunes Será a las 17.30 h. en la puerta del Consistorio, que ha lanzado un manifiesto refrendado por PNV, PSE, EH BILDU y Elkarrekin Podemos

El Ayuntamiento de Basauri ha convocado una concentración silenciosa de cinco minutos en las puertas del Ayuntamiento para el próximo lunes 22 de septiembre a las 17.30 horas en rechazo al genocidio de Gaza y anima a la ciudadanía a acudir a ella. El Consistorio ha lanzado, asimismo, un manifiesto, con el apoyo de PNV, PSE, EH BILDU y Elkarrekin Podemos, y la ausencia del Partido Popular.

En él condenan «de manera firme y sin matices el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra la población civil palestina en Gaza, con consecuencias devastadoras para el pueblo palestino». Exigen «un alto el fuego inmediato y permanente, la retirada de las fuerzas militares de los territorios ocupados, y el respeto pleno del derecho internacional humanitario, las resoluciones internacionales y a los Derechos Humanos».

Exigen también que se garanticen las vías seguras para la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, levantando el «bloqueo inhumano e ilegal» a este territorio y, añaden, finalizar la ocupación del Territorio Palestino Ocupado, poniendo en práctica la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 que declaraba ilegal la ocupación por Israel de Gaza y de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

«Destrucción sistemática»

El Ayuntamiento de Basauri denuncia la «destrucción sistemática» del sistema sanitario de Gaza, incluyendo el bombardeo de hospitales, ambulancias y personal y la criminalización de la sociedad civil palestina y del personal humanitario. Y recuerdan que lsrael ha matado a un gran número periodistas y comunicadores, convirtiendo este conflicto en el más «letal» para la prensa desde que se tienen registros.

Instan así a todas las instituciones, especialmente a la Unión Europea, a actuar ante la gravedad de los hechos y revisar el acuerdo comercial y político que tienen con lsrael, empresas vinculadas a la ocupación de Palestina, así como los fondos que las financien y poner fin al comercio de armas.

Piden asimismo a la Unión Europea para que utilice su influencia y poder «en favor de los derechos humanos, la justicia y la rendición de cuentas». En concreto, que garantice el respeto a los Convenios de Ginebra que exige, como mínimo, -explica el manifiesto-,que todos los Estados suspendan las transferencias de armas a las partes en el conflicto, cooperen para garantizar la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional y apoyen a las instituciones y mecanismos internacionales, incluidas las investigaciones de la Corte Penal Internacional y de la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado.

Reclaman a la Unión Europea a que se oponga frontalmente a cualquier intento de establecer una presencia militar permanente en Gaza, modificar sus fronteras o deportar a la población palestina de Gaza o Cisjordania, y reconozca que este traslado forzoso «es una grave infracción del Cuarto Convenio de Ginebra y constituye un crimen de guerra». En este sentido, le instan a trabajar por la rendición de cuentas de Israel por los crímenes cometidos apoyando la labor del Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia.

Urgencia humanitaria

El Ayuntamiento basauritarra reitera, una vez más, el apoyo al trabajo necesario y urgente de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en base a razones de urgencia humanitaria, instando a no socavar su mandato, así como la defensa de financiación extraordinaria para asegurar la sostenibilidad del trabajo de la Agencia. Y manifiesta «la solidaridad activa del pueblo de Basauri con todas las víctimas de las guerras y las injustificables situaciones de violaciones de derechos humanos en el mundo».

Apoyan también todas las resoluciones internacionales que rechacen las acciones cometidas por el Estado de Israel y velar por la coherencia de políticas, para que se apliquen efectivas contra Israel que permitan acabar con este genocidio. Denuncian, asimismo, la destrucción de archivos y documentos históricos, lo que representa una «pérdida irreparable para la memoria colectiva y la identidad cultural del pueblo palestino». Y la sistemática destrucción del patrimonio cultural palestino, calificada por múltiples organizaciones como un intento intencionado de borrar su historia y cultura.

Por último, reconocen el derecho del pueblo palestino a crear su propio Estado libre y soberano y defender el derecho al retorno de todas las personas refugiadas palestinas, conforme a la Resolución 194 de la ONU, reconociendo su «derecho inalienable» a regresar a sus hogares y tierras.