Aumenta el tráfico en Basauri y sólo el 54% de vehículos respeta el límite de velocidad

Un análisis reciente de los datos captados por el radar pedagógico de la arteria Lehendakari Aguirre en pleno centro de Basauri ha confirmado el aumento sostenido en el tráfico motorizado por este punto del municipio. Asimismo, ha mostrado de nuevo que sólo el 54% de los vehículos que circulan por la zona respetan el límite de velocidad.

«Este radar hace tiempo que ha dejado de ser disuasorio. El mínimo aumento de vehículos que circulan cumpliendo el límite de velocidad parece deberse más a la saturación de la vía que a un mayor respeto de la norma». Así lo ha denunciado el grupo ecologista Sagarrak después de verse obligado a acudir a la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública ante la tardanza del Ayuntamiento en enviar los datos del radar, según el Consistorio, por un «error administrativo».

El municipio se sumergió ayer, precisamente, en la Semana Europea de la Movilidad, que durará hasta el día 22. La previsión para este año es «nefasta y alarmante», según la agrupación. Con los datos disponibles entre el 1 de enero y el 12 de agosto, ya se ha registrado el paso de 58.858 vehículos, lo que supone el 74% de los que se contabilizaron en 2024. Ese año fueron un total de 79.127.

«Si se extrapolan estos datos a todo el 2025, la previsión es que puedan llegar a contabilizarse hasta un aumento del 20% de los que controla el radar–estiman–. Todo un varapalo a las supuestas políticas de fomento del uso del transporte público y movilidad sostenible en Basauri». Sagarrak insiste en «la necesidad de tomar medidas contundentes a favor de la movilidad sostenible» y lamentan que sus múltiples propuestas «se ignoran constantemente por el equipo de gobierno».

El Ayuntamiento, por su parte, justifica que «los radares fijos tienen un margen de error de unos 5 kilómetros por hora cuando la circulación es a menos de 100, por lo que podemos decir que el 85% de los vehículos circulaban dentro de los márgenes establecidos». A su juicio, es «muy importante recalcar que en esa zona no ha habido accidentes ni atropellos». Asumen que «hay margen de mejora», pero creen que «son unos datos que se pueden valorar como positivos».

Podemos Basauri también considera que «se puede y se deberían tomar medidas», previo conocimiento de la ciudadanía. Quizá «controles aleatorios» y posibles sanciones por incumplimiento. La agrupación morada recuerda que recientemente se ha aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, al que no apoyaron «porque se quedaba muy corto. En él incluyeron medidas para esa zona, pero ¿cuánto hay que esperar para que se apliquen?».

EH Bildu ha planteado en varias ocasiones «sacar tráfico del centro urbano» y para ello consideran «indispensable» trabajar en desarrollar «la variante Cervantes-Larrazabal». Para la coalición soberanista también es «muy importante la instalación de parkings disuasorios en la periferia para reducir el número de vehículos que entren al centro, más que la velocidad a la que se pasa por Lehendakari Aguirre». Según su criterio, «cuanto menos sea el tráfico de paso, menos ruido y contaminación». Respecto a la actuación prevista de reducir carriles en esta avenida, avisan, «habrá que ver cómo funciona y afecta».