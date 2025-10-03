Arrigorriaga inyecta 40.000 euros en su campaña de bonos para el comercio local A partir del 6 de octubre, los vecinos podrán obtener algunos de los 7.000 vales repartidos entre los 40 negocios adheridos a esta iniciativa

Iñigo Agiriano Arrigorriaga Viernes, 3 de octubre 2025, 13:18

Vuelven los Arrigobonos. La habitual campaña del Ayuntamiento de Arrigorriaga, realizada como todos los años con la colaboración de Adecka, la asociación de comerciantes de la localidad, comenzará el próximo lunes 6 de octubre y se extenderá hasta el 16 de noviembre. Con una inversión de 40.000 euros el Consistorio repartirá 7.000 bonos entre los 40 establecimientos que han decidido sumarse a la iniciativa.

La dinámica es la habitual. Se han habilitado vales de dos tipos: unos de 30 euros, con un coste de 20, y unos de 10, con un coste de 7,5. Cada persona podrá obtener un máximo de dos bonos de 30 y cuatro de 10. Para ello simplemente debe presentar su DNI en el propio comercio. La iniciativa no se limita a los vecinos de Arrigorriaga sino que cualquier persona mayor de 16 años puede participar. Durante estos meses se realizarán dos ajustes de los bonos, los días 26 de octubre y 9 de noviembre, buscando repartirlos entre los comercios. José Tena, representante de Adecka, ha explicado que como novedad este año los vecinos «podrán consultar en la página web arrigobono.eus en qué establecimientos quedan vales disponibles y en cuales no».

Entre los comerciantes hay cierta disparidad de opiniones debido al nuevo formato implementado hace tres años en el que cada local reparte los bonos que se le asignan en lugar de ser los propios vecinos quienes los obtienen. Loida López, de la frutería Zelaia, se mostraba «contenta» con la campaña y señalaba que «ahora el reparto es más justo» mientras que en la pescadería Sicilia su dueño, Juan Manuel, lo calificaba como «un desastre». «Antes gastabas tus bonos cuando lo necesitabas, ahora este sistema te obliga a gastar en un solo día y provoca que la gente compre en exceso. Para un negocio de alimentación como el mío eso no es bueno», destacaba.