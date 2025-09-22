El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo por un accidente múltiple
La línea C-3 recorre la comarca desde Bilbao hasta Orduña. E. C.

Adif invertirá 4 millones en mejoras en la línea de cercanías a su paso por Basauri

Hasta que terminen las obras en el mes de marzo la circulación se reducirá a una sola vía entre las estaciones de Bidebieta y Ollargan

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Basauri

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:44

El próximo lunes 29 de septiembre Adif comenzará unas obras de mejora y conservación en la línea de cercanías C-3, que conecta Bilbao con Orduña. Concretamente, los trabajos se darán en un tramo de las vías de unos 400 metros a la altura de Basauri. Las actuaciones contemplan la construcción de una escollera, con el objetivo de proteger el terreno, y «el despliegue de cunetas, canalizaciones y sistemas de drenaje para desalojar el agua», según ha informado la entidad vinculada al Ministerio de Transportes. También se establecerán muretes para contener el balasto y se reforzará la plataforma ferroviaria con «inyecciones de compactación».

Estos trabajos se darán de forma simultánea a la construcción de la nueva estación de Bidebieta-Basauri, que comenzó a finales del mes de marzo de este año y en la que se ha realizado una inversión de 22 millones de euros. Ambas obras supondrán limitaciones en el número de servicios y un aumento de los tiempos de viaje. Hasta el mes de marzo de 2026, cuando se prevé que terminen estas últimas actuaciones, la circulación se reducirá a una sola vía entre las estaciones de Ollargan y Bidebieta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  2. 2 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  3. 3 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  4. 4

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  5. 5

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  6. 6

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  7. 7 La vieja mercería renace como bar de barrio
  8. 8

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite
  9. 9

    Angelina Jolie: «Hace una década me practiqué una doble mastectomía y también me extirpé los ovarios. No me arrepiento»
  10. 10 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Adif invertirá 4 millones en mejoras en la línea de cercanías a su paso por Basauri

Adif invertirá 4 millones en mejoras en la línea de cercanías a su paso por Basauri