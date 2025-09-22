Adif invertirá 4 millones en mejoras en la línea de cercanías a su paso por Basauri Hasta que terminen las obras en el mes de marzo la circulación se reducirá a una sola vía entre las estaciones de Bidebieta y Ollargan

Iñigo Agiriano Basauri Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:44 | Actualizado 18:55h.

El próximo lunes 29 de septiembre Adif comenzará unas obras de mejora y conservación en la línea de cercanías C-3, que conecta Bilbao con Orduña. Concretamente, los trabajos se darán en un tramo de las vías de unos 400 metros a la altura de Basauri. Las actuaciones contemplan la construcción de una escollera, con el objetivo de proteger el terreno, y «el despliegue de cunetas, canalizaciones y sistemas de drenaje para desalojar el agua», según ha informado la entidad vinculada al Ministerio de Transportes. También se establecerán muretes para contener el balasto y se reforzará la plataforma ferroviaria con «inyecciones de compactación».

Estos trabajos se darán de forma simultánea a la construcción de la nueva estación de Bidebieta-Basauri, que comenzó a finales del mes de marzo de este año y en la que se ha realizado una inversión de 22 millones de euros. Ambas obras supondrán limitaciones en el número de servicios y un aumento de los tiempos de viaje. Hasta el mes de marzo de 2026, cuando se prevé que terminen estas últimas actuaciones, la circulación se reducirá a una sola vía entre las estaciones de Ollargan y Bidebieta.

