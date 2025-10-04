Ocho heridos en un choque entre seis vehículos en la AP-68 en Orozko El siniestro se ha producido a las 22.00 horas, en sentido Bilbao, cortando el tráfico en la vía

Laura González Sábado, 4 de octubre 2025, 22:32 | Actualizado 22:53h.

Un accidente en cadena, en el que se han visto implicados un total de seis vehículos, ha obligado a cortar la AP-68, en sentido Bilbao, a la altura del municipio de Orozko. El siniestro se ha producido a las 22.00 horas, según ha detallado a este periódico el departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Esta carretera de peaje, que une Zaragoza con la capital vizcaína, está registrando por ello retención, mientras los agentes tratan de dar paso a los vehículos parados en la vía por el arcén. Hasta allí han acudido los servicios de emergencia, que están atendiendo en el lugar a las personas implicadas. Al menos hay ocho heridos, que todo parece indicar que no revisten gravedad.

