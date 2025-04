Nace GenerAcción, un foro para que mayores y jóvenes reflexionen juntos

Carlos Benito Domingo, 6 de abril 2025, 00:37 Comenta Compartir

Hasta dentro de las familias suele resultar difícil que mayores y jóvenes se sienten a hablar con cierta tranquilidad. En el conjunto de la sociedad, esa comunicación es un reto pendiente y necesario, porque muy a menudo unos tienen las respuestas que más falta les hacen a los otros (y eso no debe entenderse en un solo sentido, de arriba abajo, sino en ambos, sin paternalismos). EL CORREO y BBK ponen en marcha esta semana que viene GenerAcción, un ciclo de encuentros distendidos que aspiran a superar esa brecha y demostrar que el diálogo intergeneracional no solo es posible y enriquecedor, sino que también puede resultar divertido.

«Llevamos tiempo trabajando en lo que llamamos la nueva longevidad, una realidad positiva que plantea sus propios retos. Requiere a veces un cambio de relato, que veamos a las personas después de la jubilación como activas física e intelectualmente. GenerAcción aspira a crear espacios para que distintas generaciones se vean, se encuentren y conecten en torno a retos comunes», resume la directora de Obra Social de BBK, Nora Sarasola, que trae a colación un par de estadísticas: el 23% de la población vizcaína tiene más de 65 años y, para 2060, uno de cada tres vascos estará ya por encima de esa frontera. «Queremos hacer comunidad entre distintos perfiles de población, que personas con cierto liderazgo lo transmitan a otra generación y se creen líderes jóvenes. Buscamos un clima en el que todo el mundo se sienta libre y a gusto para expresarse: se enriquecerán unas personas con otras y surgirán buenas ideas e incluso amistades, de eso no me cabe duda», añade la directora de Marketing y Negocio de este periódico, Carmen Manrique.

Las claves ¿Qué es? Un ciclo de encuentros intergeneracionales, organizado por EL CORREO y BBK, para reflexionar sobre problemas de nuestra sociedad. En cada cita participarán rostros conocidos de Bizkaia junto a invitados mayores y jóvenes. Más información en el email eventos@elcorreo.com

El primero. Tendrá lugar el miércoles en La Perrera (Bilbao) y tratará sobre la soledad no deseada.

Estos planteamientos de partida se concretarán en unos encuentros singulares, atípicos, bastante alejados del guion convencional en este tipo de foros. Los encargados de organizar GenerAcción los suelen comparar, medio en broma medio en serio, con celebraciones de boda, una de nuestras referencias más claras a la hora de compartir alegremente espacio y conversación con unos cuantos desconocidos. La primera cita será el miércoles en La Perrera, el centro sociocultural del Ayuntamiento en Basurto, y a ella se ha convocado a 50 participantes: un tercio son rostros conocidos de la sociedad vizcaína, mientras que el resto se reparte entre personas de todas las edades. Un músico (William Gutiérrez, vocalista y guitarrista del trío Los Brazos) interpretará unos cuantos temas para romper el hielo y un artista plástico (en este caso dos, Lo Natural es Amar, el equipo de creación con vegetales que componen Mari Carmen Navarro y Laura Piedra) dará forma a una obra vinculada con el asunto del día.

¿El asunto? Sí, eso es, porque cada jornada se centrará en un problema de nuestra sociedad, alguno de esos síntomas preocupantes de los que todos somos conscientes, los padezcamos o no: esta primera convocatoria, por ejemplo, tratará sobre la soledad no deseada. Una estudiosa del tema -Pili Castro, de la Universidad de Deusto- charlará con una persona mayor y otra joven, Juan José Leceta y Youssef En Nouary, para «aportar unas primeras pinceladas» que centren el diálogo, y después llegará el momento de debatir entre todos: los 50 invitados (incluidos los artistas) se repartirán en cinco mesas, las que les toquen por un sistema de colores, y conversarán durante veinte minutos acerca del desafío que se le plantee a su grupo: ¿cómo podemos detectar la soledad no deseada en nuestro entorno?, por ejemplo, o ¿qué podemos hacer nosotros para mitigarla?

Trescientas personas

No se trata de trazar planes ambiciosos y universales a largo plazo, ni de exhortar a la Administración o a las grandes corporaciones a adoptar las medidas pertinentes, sino más bien de darles unas cuantas vueltas a nuestras posibilidades personales de mejorar la situación. «Históricamente -comenta Sarasola-, la soledad no deseada se ha relacionado con las personas mayores, pero la radiografía de esa realidad detecta que hay cada vez más personas jóvenes que se sienten solas». Cada mesa designará un portavoz que expondrá las conclusiones del grupo y después habrá un cóctel en el que ya podrán hablar de otras cosas..., si es que quieren cambiar de tema, claro.

El programa de esta primera temporada de GenerAcción contempla cinco sesiones en distintos municipios, que se irán celebrando hasta final de año. Sumarán unas trescientas personas que ahora mismo, en su mayoría, ni siquiera se conocen, pero acabarán intercambiando ideas, argumentos y experiencias. «Se abordarán retos complicados -avisa Manrique-. La gracia, lo enriquecedor, está en buscarles solución todos juntos».