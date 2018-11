Jason Derulo y David Guetta actuarán en la gala de la MTV Jason Derulo y David Guetta. El DJ francés y el cantante norteamericano participarán en la entrega de premios del domingo en el BEC EL CORREO Viernes, 2 noviembre 2018, 17:56

La gala de las MTV en Barakaldo va tomando forma y desgranando alguna de sus sorpresas. Este viernes e ha dado a conocer que dos de las máximas estrellas de la música actual, Jason Derulo y David Guetta, actuarán en el BEC durante la entrega de premios. Ambos artistas se suman a la lista de figuras de la música del momento que se darán cita en Bizkaia con motivo de este gran evento musical. Entre ellas, destacan Janet Jackson, el DJ Marshmello, y las cantantes Nicki Minaj, Halsey y Alessia Cara.

Derulo saltó a la fama con el gran éxito que obtuvo en mayo de 2009 su primer sencillo, 'Whatcha Say', del que se vendiendo más de 2 millones de copias en Estados Unidos y llegó al número uno en el Billboard Hot 100. 'Ridin Solo', tercer sencillo de su álbum debut, 'Jason Derulo', se convirtió en mayo de 2010 en su tercer top 10 en la lista UK Singles Chart y en la Billboard Hot 100. 'Want to want me', 'Stupid love' y 'Trumpets' son otros de los grandes éxitos alcanzados por este cantante norteamericano.

Éxito mundial

El DJ y productor discográfico francés David Guetta es autor de canciones de éxito mundial y ha participado en eventos internacionales como la clausura de los pasados Mundiales de Fútbol de Rusia. Guetta cuenta con seis álbumes de estudio, 10 recopilatorios y 44 sencillos, algunos grabados junto a otras figuras de la canción actual como Nicki Minaj y Sia, muchos de los cuales han sido éxitos en la pistas de baile de medio mundo.

Entre sus éxitos figuran 'When Love Takes Over', 'Titanium', junto a Sia; 'Memories', 'Without You' con Usher, 'Sexy beach' en colaboración con Akon, y 'Hey Mama', con Nicki Minaj, Bebe Rexha y Afrojac. Bebe Rexha será, precisamente, otra de las cantantes que actuarán en la gala, en la que también participarán Little Mix y Sofia Reyes, quien cantará durante el paseo de las estrellas e invitados por la alfombra roja del BEC.