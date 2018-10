Los conciertos de la MTV en Getxo se trasladan a Miribilla por el mal tiempo Belako actuará finalmente en Miribilla. Belako, Was, Wolf Alice y La Casa Azul tocarán en el Bilbao Arena este miércoles GABRIEL CUESTA Martes, 30 octubre 2018, 10:58

El mal tiempo está siendo un invitado molesto e inesperado en la gran semana de la música en Bilbao por la celebración de la MTV Music WeekBizkaia como preludio a la los premios europeos que la multinacional celebrará el próximo domingo en el BEC de Barakaldo. Precisamente en esta localidad el frío hizo mella en los conciertos de Revolta Permanent, La Pegatina, Iseo & Dodosound y Muchachito.

El bolo no resultó tan multitudinario como se esperaba, una situación que la cadena no quiere que se repita. Los conciertos que estaban programados para este miércoles en el Puerto Viejo de Getxo se celebrarán finalmente en Miribilla debido a una previsión de condiciones climatológicas adversas. Belako, Was, Wolf Alice y La Casa Azul resonarán en el Bilbao Arena. Los horarios, sin embargo, se mantienen: desde las 18.30 hasta las 23.15 horas. El acceso es libre hasta completar un aforo de 4.000 personas. Lo ha anunciado el diputado general, Unai Rementeria, durante el Foro Empresarial Bizkaia, organizado por EL CORREO y Caja Laboral.

CAMBIO DE UBICACIÓN 📣 El evento de #MTVMusicWeek de este miércoles 31 oct se celebrará en el BILBAO ARENA en lugar de en el Puerto Viejo de Getxo debido a las condiciones climatológicas. Aforo (acceso libre 4.000 personas hasta completar) y horarios (18:30-23-15) se mantienen. — MTV España (@mtvspain) 30 de octubre de 2018

Para esta jornada se seguirá con la hoja de ruta prevista. Este martes las mujeres serán protagonistas en Durango. Aneguria, Nathy Peluso, Brisa Fenoy y Mala Rodríguez impregnarán la localidad con notas del género urbano desde las cinco de la tarde. Puedes consultar aquí la agenda de actividades y conciertos de la MTV Music Week Bizkaia.